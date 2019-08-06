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Общество

Красоту Иссык-Куля можно увидеть на выставке в Нур-Султане

Фото inform.kz

В Нур-Султане (Казахстан) открылась выставка художников, посетивших южный берег озера Иссык-Куль, «Пики Азии». Об этом сообщает inform.kz.

«Пики Азии» — совместный проект художников Назиры Женишбековой-Барриионуэво (Париж), Guli Bost (Лондон) и Бибигуль Смаковой (Алматы).

Выставка — творческий отчет художников по поездке в Кыргызстан: Маруа Байтурсыновой, Асии Бекишевой, Гульнар Табановой, Адели Сералиевой, Нурыма Киназбекова, Бибигуль Смаковой, Гульсеим Токбаевой и Альфии Мухамедьяновой.

Художники с 1 по 6 июля были на пленэре на южном берегу Иссык-Куля и работали там.

Как отмечается, жителям и гостям казахстанской столицы предоставляется возможность увидеть красоту Заилийского Алатау, водопадов «Чаша Манаса», «Брызги шампанского» и «Слезы барса», горных ущелий Барскоон, Джети-Огуз, священных мест Мынжылы Ата и прекрасных, не тронутых цивилизацией, мест глазами художников.
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