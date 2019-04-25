Ущерб по делу о мошенничестве члена Совета по отбору судей составил $150 тысяч

Ущерб по делу о мошенничестве члена Совета по отбору судей Асель Толомушевой составил $150 тысяч. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что задержанную обвиняют в восьми эпизодах мошенничества.

«По некоторым данным, задержанная за деньги обещала людям продвижение по карьерной лестнице, а также юридическое сопровождение в суде. Однако, взяв деньги, скрывалась в неизвестном направлении. Сейчас сотрудники милиции ищут других потерпевших по делу», — сказали редакции.

Напомним, что члена Совета по отбору судей Асель Толомушеву обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.