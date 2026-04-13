Мошенничество в Сокулуке: фермер лишился скота почти на 4 миллиона сомов

В Сокулукском районе милиция задержала подозреваемого в мошенничестве, который обманом завладел чужим скотом на 3 миллиона 853 тысячи сомов. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, потерпевший обратился в милицию 11 апреля. Он рассказал, что 15 февраля малознакомый мужчина вошел к нему в доверие и забрал имущество: 39 овец (включая породу «Арашан» с двойней) и пятилетнего жеребца карагерной масти.

Подозреваемый не вернул деньги за животных, отключил мобильный телефон и скрылся.

Фото ГУВД Чуйской области. Подозреваемый в мошенничестве

Сотрудники милиции проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям в Чуйской области. Они просят всех пострадавших обратиться в ОВД Сокулукского района.