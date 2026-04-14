В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с продажей автомобилей

В Бишкеке задержан разыскиваемый подозреваемый в мошенничестве с продажей автомобилей, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

27 ноября 2025 года в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин А.Т. По его словам, гражданин М.Б., злоупотребив доверием, на территории одного из автосалонов, расположенного на улице Гагарина, завладел 15 автомобилями общей стоимостью $250 тысяч под предлогом краткосрочного займа с последующим возвратом денежных средств. Однако свои обязательства не выполнил и скрылся.

По данному факту УВД Ленинского района было возбуждено дело в отношении Б.М.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Бишкека был задержан разыскиваемый подозреваемый Б.М., 1974 года рождения.

Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению данных преступлений, а также проверяется возможная причастность задержанного к аналогичным фактам.

Если вы пострадали от действий вышеуказанного лица или располагаете какой-либо информацией о совершенных им преступлениях, просим незамедлительно обратиться в ближайшее отделение милиции или сообщить по телефону 102.