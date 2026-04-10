Происшествия

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с использованием мессенджеров

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с использованием мессенджеров. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

По ее данным, 29 августа 2025 года в УВД Первомайского района с письменным заявлением обратилась гражданка А.Ч. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц.

По словам заявительницы, злоумышленники, используя различные телефонные номера, связывались с ней через мессенджер WhatsApp, представляясь сотрудниками ГКНБ и Национального банка. Вводя потерпевшую в заблуждение и оказывая на нее психологическое давление, они давали указания о необходимости финансовых операций.

В результате противоправных действий женщина передала и перевела денежные средства на указанные мошенниками счета. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 1 миллион 392 тысячи сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлен и задержан подозреваемый — К.М., 2006 года рождения. В соответствии со статьей 96 УПК КР он водворен в ИВС ГУВД.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на сбор дополнительной доказательной базы, установление всех обстоятельств произошедшего, выявление иных причастных лиц, а также на установление их местонахождения. 
