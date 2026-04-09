В Бишкеке адвокат подозревается в мошенничестве. Обещал помочь с уголовным делом

Установлен факт мошенничества со стороны адвоката А.М.Р. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, введя в заблуждение гражданина М.У.М., адвокат пообещал содействие в прекращении уголовного дела в отношении отца потерпевшего. За услуги он получил $15 тысяч и 200 тысяч сомов.

Взятые на себя обязательства адвокат не исполнил и из полученных денег вернул только $5 тысяч.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», адвокат задержан и водворен в ИВС ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
