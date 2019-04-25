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Общество

В Кыргызстане началась Европейская неделя иммунизации

В Кыргызстане началась Европейская неделя иммунизации под лозунгом «Вакцины действуют». Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, благодаря плановой иммунизации в Кыргызстане вакциноуправляемые инфекции, такие как дифтерия, туберкулезный менингит у новорожденных, не регистрируют. С 1993 года страна свободна от полиомиелита.

Однако из-за внутренней и внешней миграции населения в труднодоступных и отдаленных регионах (на отгонных пастбищах и зимовьях) дети и взрослые не получают прививки своевременно. В то же время в республике высок уровень отказа от прививок.

В 2018 году зарегистрировано 6,5 тысячи отказов от прививок. Большая часть из них (65 процентов) — по религиозным причинам.

Еще 20 процентов не прививаются из-за опасений качества вакцины. «Это может грозить вспышкой вакциноуправляемых инфекций», — отметила Айнура Акматова.

Европейская неделя иммунизации призвана повысить осведомленность граждан. На это время сформированы 25 выездных и 22 мобильные бригады медицинских работников, которые на территории новостроек, в отдаленных регионах и на отгонных пастбищах организуют прививочные пункты и будут бесплатно проводить вакцинацию.
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