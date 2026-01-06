Рак шейки матки убивает каждые две минуты: ВОЗ верит в победу над болезнью

Каждые две минуты от рака шейки матки умирает женщина. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ее эксперты подчеркивают, что заболевание можно полностью ликвидировать. Для этого необходимо, чтобы 90 процентов девочек получали прививку, 70 процентов женщин проходили соответствующий скрининг и большинство пациенток получали необходимое лечение.

По данным ВОЗ, рак шейки матки больше всего распространен среди женщин, не имеющих доступа к услугам здравоохранения, главным образом в странах с низким и средним уровнем дохода. Самые высокие показатели заболеваемости и смертности в государствах Африки к югу от Сахары, Центральной Америки и Юго-Восточной Азии.

Вероятность развития рака шейки матки у женщин с ВИЧ в шесть раз выше, чем без него.

Как отмечают в ВОЗ, крайне важно вовремя распознать симптомы заболевания. К ним относятся необычные кровотечения между менструациями, после менопаузы или после полового акта, обильные выделения из влагалища, неприятные ощущения во влагалище, боль в спине, ногах или в области таза, потеря веса и аппетита, усталость, отеки ног.

Женщинам с такими симптомами следует незамедлительно обратиться к врачу.

В случае постановки диагноза рак шейки матки является одной из наиболее успешно излечимых форм заболевания при условии, что он выявляется на ранней стадии.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане рак шейки матки занимает второе место среди причин смерти женщин. Основной причиной этого вида рака является вирус папилломы человека. С 2022 года республика включила вакцину против ВПЧ в Национальный календарь прививок.

Вакцинация охватывает девочек 11 лет. Январь — месяц осведомленности о раке шейки матки.