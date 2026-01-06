18:34
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Рак шейки матки убивает каждые две минуты: ВОЗ верит в победу над болезнью

Каждые две минуты от рака шейки матки умирает женщина. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ее эксперты подчеркивают, что заболевание можно полностью ликвидировать. Для этого необходимо, чтобы 90 процентов девочек получали прививку, 70 процентов женщин проходили соответствующий скрининг и большинство пациенток получали необходимое лечение.

По данным ВОЗ, рак шейки матки больше всего распространен среди женщин, не имеющих доступа к услугам здравоохранения, главным образом в странах с низким и средним уровнем дохода. Самые высокие показатели заболеваемости и смертности в государствах Африки к югу от Сахары, Центральной Америки и Юго-Восточной Азии.

Вероятность развития рака шейки матки у женщин с ВИЧ в шесть раз выше, чем без него.

Как отмечают в ВОЗ, крайне важно вовремя распознать симптомы заболевания. К ним относятся необычные кровотечения между менструациями, после менопаузы или после полового акта, обильные выделения из влагалища, неприятные ощущения во влагалище, боль в спине, ногах или в области таза, потеря веса и аппетита, усталость, отеки ног.

Читайте по теме
Среди причин смерти женщин рак шейки матки занимает второе место в Кыргызстане

Женщинам с такими симптомами следует незамедлительно обратиться к врачу.

В случае постановки диагноза рак шейки матки является одной из наиболее успешно излечимых форм заболевания при условии, что он выявляется на ранней стадии.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане рак шейки матки занимает второе место среди причин смерти женщин. Основной причиной этого вида рака является вирус папилломы человека. С 2022 года республика включила вакцину против ВПЧ в Национальный календарь прививок.

Вакцинация охватывает девочек 11 лет. Январь — месяц осведомленности о раке шейки матки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357113/
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
Каждая третья смерть от травм в Европе и Центральной Азии связана с алкоголем
В Кыргызстане проходит вакцинация паломников, направляющихся на хадж-2026
Эксперт ВОЗ: Новый вариант вируса AH3N2 не включен в состав вакцин
Хадж-2026: паломников обязали пройти вакцинацию от менингита и гриппа
Вакцинация не приводит к развитию аутизма — новый анализ ВОЗ
ВОЗ: Глобальная угроза малярии сохраняется
Миссия ВОЗ изучает, почему кыргызстанцы отказываются от вакцинации
ВОЗ поддерживает более широкое использование препаратов для снижения веса
На информирование населения о вакцинации от гепатита потратят 3 миллиона сомов
Не хватает денег. Глобальный прогресс в борьбе с туберкулезом под угрозой
Популярные новости
Кыргызстанка вошла в&nbsp;0,4 процента людей с&nbsp;самым высоким&nbsp;IQ в&nbsp;мире Кыргызстанка вошла в 0,4 процента людей с самым высоким IQ в мире
Водителей такси призвали получить лицензии: с&nbsp;1&nbsp;февраля начнутся рейды Водителей такси призвали получить лицензии: с 1 февраля начнутся рейды
Внимание! В&nbsp;Бишкеке временно изменили схемы движения трех автобусных маршрутов Внимание! В Бишкеке временно изменили схемы движения трех автобусных маршрутов
С&nbsp;20&nbsp;января для россиян до&nbsp;14&nbsp;лет изменятся правила въезда в&nbsp;Кыргызстан С 20 января для россиян до 14 лет изменятся правила въезда в Кыргызстан
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
6 января, вторник
18:31
Биометрия и лимит на 10 номеров: в Казахстане изменили правила покупки SIM-карт Биометрия и лимит на 10 номеров: в Казахстане изменили...
18:05
Рак шейки матки убивает каждые две минуты: ВОЗ верит в победу над болезнью
17:49
Бишкек вновь в топ-5 самых загрязненных городов мира по качеству воздуха
17:18
В FIDE составили рейтинг сильнейших шахматных федераций — на каком месте КР
16:47
Сборная Кыргызстана по велоспорту начала подготовку к чемпионату Азии