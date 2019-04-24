В Кыргызстане увеличивается количество незарегистрированных онлайн-изданий. Об этом на презентации исследования «Матрица медиавлияния» сообщила медиаэксперт Гульнура Торалиева.

Интернет-издания по законодательству страны не относятся к СМИ, поскольку не указаны в законе. Однако многие издания регистрируются в Министерстве юстиции как СМИ. Они стараются соблюдать законодательство и выдерживают минимальные этические стандарты.

«В то же время в стране увеличивается количество незарегистрированных онлайн-изданий, в том числе распространяющих фейковую информацию. Многие из них не имеют собственного сайта и выходных данных, а работают только в Facebook и Instagram. Привлечь их к ответственности невозможно», — отметила она.

В то же время фейковые новости и дезинформация являются наиболее серьезными вызовами для медиа.

«Наиболее резонансные материалы проплачивают как рекламу в соцсетях, ими активно делятся десятки фейковых аккаунтов в группах, создавая ажиотаж. Порой подобной информацией делятся реальные пользователи, принимая ее за правдивую. Основной задачей таких фейковых медиаресурсов являются информационные атаки на политические ресурсы», — отметила она.

В исследовании отмечено, что в Кыргызстане развивается движение по разоблачению фейков, однако процент населения, который доверяет подобной информации, достаточно высок – около 30 процентов.