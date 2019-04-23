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Общество

В Бишкеке проходит выставка редких фотографий режиссера Толомуша Океева

Фото 24.kg. Выставка кинорежиссера Толомуша Океева «Сквозь пелену времени...»

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит персональная выставка кинорежиссера, народного артиста СССР Толомуша Океева «Сквозь пелену времени...».

Представлены фотографии из личного архива Толомуша Океева. Некоторые снимки ранее нигде не публиковались.

По снимкам можно отследить биографию кинорежиссера. Первые кадры сделаны еще подростком в родном селе. На них запечатлены родственники и соседи Океева. Представлены фотографии с известными современниками, коллегами и друзьями, кадры рабочих моментов фильмов.

Экспозицию организовала дочь кинорежиссера — Азиза Океева совместно с фотохудожником Александром Федоровым.

Выставка продлится до 5 мая.

Советский кыргызский кинорежиссер, сценарист Толомуш Океев родился 11 сентября 1935 года в селе Боконбаеве.

Огромную известность во всем мире получили снятые им художественные фильмы «Небо нашего детства» (1966), «Поклонись огню» (1972), «Лютый» (1973), «Красное яблоко» (1975), «Улан» (1977), «Золотая осень» (1980), «Потомок белого барса» (1984), «Миражи любви» (1986).

Создал первую частную киностудию в Кыргызстане «Келечек».

Умер 18 декабря 2001 года.
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