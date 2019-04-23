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Общество

На площади Победы в Бишкеке появится красная звезда из цветов

На площади Победы Бишкекзеленхоз высадит 6 тысяч цветков красной сальвии в виде звезды и дат начала и окончания Великой Отечественной войны (1941-1945). Еще 10 тысяч оранжевых тагетесов посадили в форме георгиевской ленточки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, муниципальные предприятия приступили к посадке однолетних цветов.

На площади Ала-Тоо сотрудники «Тазалыка» оформляют цветочные часы. В них высадили более 20 тысяч агератума, сальвии, тагетиса, алиссума и колиуса. По ним горожане смогут узнать точное время.

На следующей неделе цветы посадят по всему периметру площади.

Всего в 2019 году украшать город будут 148 тысяч 403 однолетних цветка 28 видов. В мэрии просят бережно относиться к растениям, проявлять бдительность и при малейшем подозрении на кражу обращаться в милицию и муниципальное предприятие «Бишкекзеленхоз» по номерам 0312375330, 0709399977.
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