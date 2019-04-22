Вместо пышного тоя. Молодожены подарили Бишкеку 30 берез

Молодожены Залкар и Айжамал посадили 30 берез на одном из оживленных перекрестков Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, супруги решили вместо проведения дорогостоящего торжества и пышной свадьбы сделать подарки детям из малообеспеченных семей и посадить деревья.

«Сначала молодожены прошлись по магазинам с детьми и закупили им вещи, каждый ребенок сам себе выбирал одежду. Затем все вместе они высадили деревья на пересечении улиц Абдрахманова и Фрунзе», — отметили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что идею молодоженов поддержали в Бишкекзеленхозе, предварительно подготовили участок для посадок, проконсультировали в выборе саженцев и правильной посадке. Ранее на этом месте располагалась торговая точка. Сотрудники муниципального предприятия убрали бетонные плиты и вывезли строительный мусор.

В дальнейшем ухаживать за саженцами будут сотрудники Бишкекзеленхоза.

«Свое решение молодожены объяснили тем, что в последнее время в СМИ и обществе все чаще поднимается тема ненужности проведения дорогостоящих торжеств, тоев, из-за чего многие попадают в долговые ямы и вынуждены годами выплачивать кредит и уезжать на заработки», — пояснили в муниципалитете.

Акция проведена с помощью общественной организации «Элдик Коом». Залкар и Айжамал стали четвертой парой, которая решила таким образом внести вклад в озеленение столицы.

Представители Министерства труда и социального развития КР вручили им благодарственное письмо от имени министра Улукбека Кочкорова.