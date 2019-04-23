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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 23 апреля облачно. День увеличился до 13 часов 44 минут. Воздух прогреется до +18 градусов.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, смотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач»;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (5-8-я улицы);
  • 9.00-19.00 — жилмассив «Келечек» (улицы Келечек-10 — Келечек-12);
  • 9.30-17.00 — отрезок улицы Западной, переулок Таллинский;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Эне-Сай» (1-3-я улицы), отрезки улиц Кулиева, Севостопольской, Можайского, Кызыл-Кийской, Боталиева, проспекта Ч.Айтматова, переулка Ижевский;
  • 10.00-18.00 — улица Гоголя, 24.

  • до 24 апреля — районы, ограниченные улицами М.Ганди, Можайского, Манаса, Васильева; Айни, Псковской, Поваринской, Коперника.

  • район, ограниченный линией железной дороги и улицами Фучика, М.Фрунзе и Манаса.

Памятные даты

День книги Кыргызской Республики

День книги в Кыргызстане (Кыргызстанда китеп күнү) установлен постановлением правительства от 1 апреля 2002 года в целях активизации взаимного обогащения культур народов, развития книжного дела и книжной торговли.

Развитие книгоиздания в Кыр­гызстане началось в середине 1920-х годов, когда в республике сформировались первые печатные органы на кыргызском языке. Хотя издание книг и литературы осуществлялось и ранее, но за пределами республики.

Самое крупное хранилище книг страны — Кыргызская национальная библиотека. Ее фонд — более 6 миллионов документов на 89 языках.

Люди, которые меняли мир

Родился народный артист СССР Булат Минжилкиев

Булат Минжилкиев родился 23 апреля 1940 года на берегу Иссык-Куля в селе Тору-Айгыр.

В 1957 году он поступает в вокально-хоровую студию при Кыргызском театре оперы и балета. В 1968-м становится стажером театра «Ла Скала» и берет уроки вокала у знаменитых маэстро Барра и Мерлини. В 25 лет он солист оперного театра, в 28 — блестяще выступил на Всесоюзном фестивале молодых оперных певцов, в 33 — он уже лауреат двух международных конкурсов, в 36 — народный артист Советского Союза.

В 1975 году с труппой Большого театра принимал участие в гастролях на сцене «Метрополитен-опера» в США. С 1989 года — солист Ленинградского театр оперы и балета (ныне Мариинский театр).

Редко кому из певцов удается воплотить на сцене такое количество разноплановых образов: Конурбай («Манас»), Мельник («Русалка»), Борис Годунов («Борис Годунов») и другие.

Занимался педагогической деятельностью в Кыргызском государственном институте искусств. Его воспитанники сейчас поют во многих театрах мира. На сцене кыргызского театра им была поставлена опера Пуччини «Богема».

В Бишкеке каждый год проходит международный фестиваль оперного искусства имени Булата Минжилкиева.

Умер в 1998 году.

Родился врач Георгий Фейгин

Родился в 1929 году. Крупный специалист в области отоларингологии, хирургии головы и шеи. Его научные исследования посвящены реконструктивной хирургии гортани и трахеи, вопросам ЛОР-онкологии.

Опубликовано более 150 научных трудов, в том числе 14 монографий и 3 учебника, автор 7 изобретений и 20 рационализаторских предложений.

В настоящее время — профессор кафедры специальных клинических дисциплин Кыргызско-Российского Славянского университета.

Умер государственный деятель Сулайман Иманбаев

Сулайман Иманбаев родился 18 февраля 1932 года в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области. В 1955-м с отличием окончил Кыргызский государственный медицинский институт.

В 1960–1975 годы работал завотделом здравоохранения, заместителем председателя Фрунзенского горисполкома, в 1975–1982 — замминистра здравоохранения КиргССР, в 1982–1990 — директором Кыргызского НИИ онкологии и радиологии, а с 1990-го возглавил Главное управление здравоохранения Бишкека.

Сулайман Иманбаев был одним из организаторов системы здравоохранения страны.

Будучи народным депутатом «легендарного парламента», принимал активное участие в подготовке и принятии Конституции суверенного Кыргызстана.

В марте 1996 года указом президента КР назначен председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, внес значительный вклад в формирование и становление избирательной системы нашей страны.

У кого намечается той

Таалайбек Усубалиев

Родился 23 апреля 1964 года в Нарыне. Председатель Союза художников КР, академик, художник живописец, реставратор высшей категории.

Жапарбек Ормонов

Родился 23 апреля 1973 года в селе Лангар Ошской области. Спикер Ошского городского кенеша от СДПК.

Куда сходить

Культура

  • в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходят выставки «Русское искусство XVIII-XIX веков», «Жибек жолу» и «Сквозь пелену времени...», а также можно посетить постоянные экспозиции;
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
  • на площади Победы развернулись выставки цветов и меда;
  • в «Асанбай-центре» открыта выставка Болотбека Каракеева;
  • Музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку»; Подробнее
  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова приглашает на выставку «New Жаз — 2019»;
  • Кафе Studio247 приглашает обсудить проблемы школьного образования КР.

Куда еще сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

  • чемпионат Кыргызстана среди женских команд национальной лиги по волейболу.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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