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Общество
Сюжет: Безопасный город (300)

«Безопасный город». Где установлены видеокамеры для фиксации нарушений

С 12 февраля в Кыргызстане запустили проект «Безопасный город», по которому камеры начали фиксировать нарушения на дорогах.

При нарушении ПДД владельцы авто будут получают извещения о штрафах. Фиксируются семь видов нарушений ПДД: проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения, движение по обочине, тротуару или велосипедной дорожке, по газонам, пешеходным дорожкам, пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение водителем требований пешеходных переходов, превышение установленной скорости, несоблюдение водителем требований остановки и стоянки.

Первый этап проекта включает 110 аппаратно-программных комплексов: в столице — 42, на автотрассах Чуйской области — 48 и 20 передвижных.

Сначала подключили 10 перекрестков в Бишкеке:

Кроме того, установлены 17 стационарных рубежей и 20 передвижных аппаратно-программных комплексов.

Вторую фазу планировали запустить 12 марта, но из-за длительного согласования проекта с городскими службами сроки сдвинулись.

12 апреля запустили еще 14 скоростных рубежей «Безопасного города», расположенных в Чуйской области, и два рубежа на путепроводах улиц Ибраимова и Шабдана Баатыра в Бишкеке.

26 апреля к системе подключили 19 камер, установленных по трассе в аэропорт «Манас», в селе Ленинском по дороге к КПП «Ак-Жол», а также по дороге на Иссык-Куль через города Токмак, Кемин, села Искра, Чым-Коргон.

Все перекрестки первого этапа обещали оборудовать до 12 мая. В настоящее время камеры проходят приемку. Запустить их в боевой режим обещают сегодня, 14 мая.

На реализацию проекта из государственного бюджета не потратили ни одного сома. Все риски, технические и экономические, несет подрядчик — концерн радиостроения «Вега».

Государственный комитет информационных технологий и связи планирует до конца 2019 года запустить проект «Безопасный город» по всему Кыргызстану. Объявлен конкурс на закупку услуг по автоматическому предоставлению комплексной информации о транспортном потоке, данных видеонаблюдения и нарушениях ПДД.
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