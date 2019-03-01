В Бишкеке открыли новый детский сад № 180. Об этом сообщили в мэрии.

Ранее в здании находился частный реабилитационный центр «Светлый путь». По инициативе депутатов Бишкекского городского кенеша здание передали в муниципальную собственность в 2018 году. На ремонт из городского бюджета выделили 18 миллионов сомов.

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Мэр Бишкека Азиз Суракматов отметил, что в детском саду создали все условия для обучения малышей.

«Уверен, что садик со временем станет образцовым, многие родители захотят, чтобы их дети получили образование и воспитание именно в нем», — сказал он.

Детский сад рассчитан на 140 мест, обучение будут вести на кыргызском языке. Набраны 195 детей, еще 66 стоят в очереди.

В мэрии добавили, что в

проект бюджета на 2019 год по линии управления капитального строительства включены работы по благоустройству территории детского сада с частичной заменой ирригационных лотков, установкой беседок, качель, горок, песочниц, скамеек, ограждений.

Всего в Октябрьском районе работают 35 дошкольных образовательных организаций.