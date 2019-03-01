«Безопасный город». О преображении маршруточников будут писать в учебниках

К 12 мая в Бишкеке и Чуйской области заработают все камеры видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Первый этап проекта «Безопасный город» показал неплохие результаты.

Руководитель проекта Александр Пьявкин рассказал 24.kg, как концерн оценивает запуск «Безопасного города» и почему для «Веги» он не экономический.

— Как вы оцениваете запуск проекта?

— В странах, в которых аналогичный проект внедряли раньше, применяли более радикальный вариант — запускали сразу большую контролируемую территорию и почти не оставляли мест для «свободного» проезда. Для водителей это выливалось в резкое давление штрафами, так как времени на перестройку и изменение манеры вождения не оставалось. Изучив этот опыт, руководство Кыргызстана поставило задачу при реализации «Безопасного города» максимально снизить прессинг на водителей. Поэтому подготовили очень много наглядной агитации со стороны Госкомсвязи и ГУОБДД. Кроме того, полностью изменили медиастратегию по информированию населения. Утверждены зональность и этапность внедрения проекта. Все сделано для мягкого запуска «Безопасного города».

Можно сказать, в Кыргызстане мы видим социально ориентированный вариант «Безопасного города».

И хотя очень много критики в адрес реализаторов проекта, мы все увидели — 12 февраля город стал другим: резко возросла дисциплина водителей, пешеходы на улицах выражают благодарность, что теперь стало спокойнее на дорогах. Это очень приятно.

Впереди еще три этапа, работы немало. Надеемся, позитивный эффект увеличится. К 12 мая выполним все взятые на себя обязательства — все камеры, предусмотренные техническим заданием, будут работать.

— С какими проблемами вы столкнулись при запуске?

— В целом запуск прошел стандартно, хотя в Бишкеке мы увидели удивительный феномен: за одну ночь водители маршрутных такси — самые недисциплинированные участники дорожного движения — стали демонстрировать такой уровень соблюдения ПДД, что их теперь можно ставить в пример остальным. Хотя на фокус-группах и экспертных обсуждениях именно эта категория была самой проблемной. 82 процента экспертов считали их неисправимыми. Сегодня это самые лучшие водители. О преображении маршруточников за одну ночь будут писать в учебниках и методических пособиях по развертыванию систем типа «Безопасный город».

— Когда мы сможем оценить итоги «Безопасного города»?

— Первые результаты уже видны. Соблюдение Правил дорожного движения в точках расположения АПК видно невооруженным глазом.

По данным ГУОБДД, водители стали ездить значительно аккуратнее. Что касается конечных целей, то они обозначены при разработке проекта — минимизация смертности на дорогах. В идеале — довести этот показатель до нуля, а также кратно снизить тяжелые аварии. Более точные цифры мы увидим через 3-4 месяца после развертывания всей сети. Это примерно август-сентябрь.

У проекта есть еще один дополнительный эффект, о котором надо сказать.

В первые дни после запуска «Безопасного города» муниципальные службы и ГУОБДД начали его использовать не только как инструмент безопасности, но и как средство мониторинга и управления дорожным движением.

Мэрия Бишкека активно проводит актуализацию схем организации дорожного движения на перекрестках и пытается разгружать возникшие пробки, устанавливает дополнительные секции, светофоры, знаки. Это абсолютно верно. Думаю, за один-два месяца после ввода в эксплуатацию очередной фазы проекта ГУОБДД и мэрия Бишкека смогут оптимизировать трафик на каждом перекрестке, где есть камеры.

— Справляетесь ли вы с фиксацией всех нарушений?

— Во-первых, надо понимать, что та часть, которая реализуется «Вегой» в проекте «Безопасный город», а именно фото- и видеофиксация нарушений ПДД, обрабатывается компьютерами.

Резерв по нагрузке АПК в сотни раз выше текущих показателей.

Во-вторых, и в этом тоже кыргызский колорит, водители оказались более законопослушными, чем все думали. Процентное число нарушителей существенно ниже прогнозных, и это очень позитивная новость.

— Сможет ли «Вега» при таких показателях вернуть вложенные инвестиции?

— Сейчас говорить об этом рано. Хотел бы обратить внимание на то, что «Вега» — это государственная компания и в рамках межгосударственного сотрудничества экономический аспект не является определяющим. Все-таки «Безопасный город» запускался ради обеспечения безопасности дорожного движения.

— Намерена ли «Вега» участвовать в следующем тендере по «Безопасному городу»?

— С учетом текущего опыта мы рассматриваем такую возможность и готовы подать заявку. Все зависит от конкретного ТЭО на вторую фазу проекта. Более определенно сможем сказать после публикации конкурсной документации.