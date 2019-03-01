В Бишкеке закончили зимние посадки хвойных деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, за январь-февраль работники Бишкекзеленхоза высадили 1 тысячу 43 саженца хвойных деревьев: восточные туи, крымские сосны, можжевельник и ели.

«Молодые деревья сажаются с закрытой корневой системой, то есть с земляным комом. При транспортировке и пересадке эти саженцы испытывают меньше стресса, не болеют и быстрее приживаются на новом месте», — отметили в муниципалитете.

В 2019 году мэрия планирует посадить 10 тысяч 428 древесно-кустарниковых насаждений. Из них 5 тысяч 84 лиственных дерева, 2 тысячи 822 хвойных, 2 тысячи 522 кустарника, а также более 2 миллионов однолетних цветов.