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Общество

Концерт «Все о любви»: лучшие оперные голоса Кыргызстана на одной сцене

Фото организаторов. Артисты

В Бишкеке прошел концерт классической музыки и оперного искусства «Все о любви». Одной из особенностей стало то, что состоялся он не в театре, а в ресторане Frunze.

На небольшой сцене, установленной так близко к зрителям, что каждый из присутствующих чувствовал себя непосредственным участником концерта, в исполнении Государственного симфонического оркестра под руководством дирижера, заслуженного артиста Кыргызстана Рахата Осмоналиева прозвучали произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верди, Имре Кальмана, Антонина Дворжака, Джакомо Пуччини, Жоржа Бизе, Иоганна Штрауса.

У пришедших на концерт была уникальная возможность услышать на одной сцене лучшие оперные голоса Кыргызстана — Асель Бекбаевой, Заиры Райымбековой, Глеба Кима, Орозбека Бакытова, Саяна Исина, Эльнуры Самарбековой и Бактыбека Ыбыкеева. Все они выпускники Кыргызской национальной консерватории имени К.Молдобасанова.

Еще одной особенностью, приятно удивившей гостей, стали большие экраны. Даже последние ряды отлично видели артистов. А подобранный видеоряд с фотографиями, иллюстрациями, портретами великих композиторов и даже переводом некоторых арий дополнил яркие впечатления.

Формат не в театре, а в камерном зале понравился и зрителям, и артистам. Каждое выступление сопровождалось восторженными аплодисментами публики, не избалованной концертами классической музыки и оперного искусства.

«Самое главное, что люди пришли на такой концерт, они пришли на оперу. Такими выступлениями можно популяризировать в Кыргызстане оперное искусство. Говорили на эту тему с маэстро (Рахатом Осмоналиевым. — Прим 24.kg). Надо больше проводить в стране такого рода концерты. Организовывайте, а мы пригласим артистов из Европы», — отметил Орозбек Бакытов.

Оперу всегда считали искусством не для всех, элитарным искусством, но все меняется. Сегодня на нее идут не только истинные ценители, но и те, кто просто считает, что это красиво. И чтобы послушать шедевры оперной классики, теперь необязательно идти в театр.
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