Общество

Как спортивный зал отдаленной сельской школы на вечер стал оперным театром

Фото пресс-службы Театра оперы и балета

В тот день в школьном спортзале не звучал свисток и не гремели мячи — вместо этого здесь разливались арии Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини, а дети замирали от восторга, боясь пошевелиться.

Как рассказали 24.kg в пресс-службе Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, в средней школе имени Орозалы Текеева села Букара Панфиловского района Чуйской области состоялся концерт солистов театра.

Просветительское мероприятие, направленное на приобщение школьников к классическому искусству, организовала режиссер театра Найля Рахмадиева.

Сельчане с нетерпением ждали приезда артистов. В спортивном зале школы, который смог вместить всех желающих, собрались ученики, их родители, друзья и жители села.

Перед зрителями выступили народный артист КР Бактыбек Ыбыкеев, заслуженные артисты Айзирек Момунова, Айбек Саралаев, Нуржигит Асанов, лауреаты международных конкурсов Христина Севостьянова, Салима Маматова, Мурат Дербишалиев. Концертмейстером вечера стала Нуржан Токтобекова.

Школьники с неподдельным интересом слушали арии из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Джоаккино Россини, Шарля Гуно, Руджеро Леонкавалло, а также произведения кыргызских композиторов — Насыра Давлесова, Калыя Молдобасанова, Атая Огонбаева, Ашыраалы Айталиева, Мусы Баетова и других. Для многих детей это стало первым живым знакомством с профессиональным оперным вокалом.

Особым сюрпризом для участников стали мастер-классы: по вокалу — от мэтра оперной сцены, баритона и народного артиста КР Бактыбека Ыбыкеева и по изобразительному искусству — от художников галереи «М» под руководством директора Мээрим Акматкуловой. В неформальной атмосфере дети смогли пообщаться с профессионалами, задать вопросы и прикоснуться к тайнам творческих профессий.

Зрители провожали «культурный десант» бурными аплодисментами и словами искренней благодарности. После концерта зал еще долго не пустел — впечатлениями делились взволнованно и с восторгом. Эта встреча, без сомнения, оставила теплый след в сердцах юных зрителей и напомнила: большое искусство может прийти в любой зал, даже школьный.
