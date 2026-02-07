Как спортивный зал отдаленной сельской школы на вечер стал оперным театром

В тот день в школьном спортзале не звучал свисток и не гремели мячи — вместо этого здесь разливались арии Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини, а дети замирали от восторга, боясь пошевелиться.
Как рассказали 24.kg в пресс-службе Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, в средней школе имени Орозалы Текеева села Букара Панфиловского района Чуйской области состоялся концерт солистов театра.
Просветительское мероприятие, направленное на приобщение школьников к классическому искусству, организовала режиссер театра Найля Рахмадиева.
Сельчане с нетерпением ждали приезда артистов. В спортивном зале школы, который смог вместить всех желающих, собрались ученики, их родители, друзья и жители села.
Школьники с неподдельным интересом слушали арии из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Джоаккино Россини, Шарля Гуно, Руджеро Леонкавалло, а также произведения кыргызских композиторов — Насыра Давлесова, Калыя Молдобасанова, Атая Огонбаева, Ашыраалы Айталиева, Мусы Баетова и других. Для многих детей это стало первым живым знакомством с профессиональным оперным вокалом.
Особым сюрпризом для участников стали мастер-классы: по вокалу — от мэтра оперной сцены, баритона и народного артиста КР Бактыбека Ыбыкеева и по изобразительному искусству — от художников галереи «М» под руководством директора Мээрим Акматкуловой. В неформальной атмосфере дети смогли пообщаться с профессионалами, задать вопросы и прикоснуться к тайнам творческих профессий.