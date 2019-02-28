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Общество

Безвизовый режим. В парламенте интересуются, предоставят ли его в ответ страны

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании поинтересовались, предоставят ли в ответ страны, для граждан которых хотят разрешить безвизовый въезд в Кыргызстан, такую же возможность для кыргызстанцев.

Депутат Руслан Казакбаев отметил, что предложение расширить список стран показывает демократичность и открытость Кыргызстана миру. «Но для наших граждан от этих стран будут ли такие же решения? Какая работа ведется в этом направлении?» — спросил он.

Заместитель министра иностранных дел Азиз Мадмаров напомнил, что еще в 2012 году Кыргызстан обратился ко многим странам.

Многие страны после принятия нами решения о введении безвизового режима потеряли интерес, потому что их граждане и так могут без виз приезжать в Кыргызстан.

Азиз Мадмаров

«Вопрос решен с Сербией, с ней заключили соглашение, с другими странами ведем переговоры», — сказал он.

Депутат Зиядин Жамалдинов поинтересовался, как обстоят дела с введением безвизового режима с Южной Кореей. По его словам, многие кыргызстанцы хотят там работать.

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Представитель Государственной миграционной службы сообщил, что в Южной Корее ежегодно трудоустраивают около 300 человек.

«У нас есть соглашение. Заявки подают около двух тысяч человек, но экзамен на знание корейского языка проходит около 500. Трудоустраивают корейские партнеры около 300 человек», — сообщил он.

Депутаты рассматривают вопрос внесения изменения в Закон «О введении безвизового режима для граждан некоторых государств сроком до 60 дней». Сейчас в Кыргызстан без виз могут въезжать граждане 45 стран, 48 — по упрощенному порядку.

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