15:37
USD 87.45
EUR 100.69
RUB 1.08
Общество

Узбекистан со следующего года вводит для граждан США безвизовый режим

Узбекистан со следующего года вводит для граждан США безвизовый режим. Американцы смогут без визы находиться в республике до 30 дней. Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиеев.

Отмечается, что мера направлена на создание благоприятных условий для дальнейшего развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами, а также на стимулирование туристического обмена. Безвизовый режим сроком на 30 дней вводится с 1 января 2026 года для граждан США, посещающих Узбекистан.

С 2021 года граждане США старше 55 лет, путешествующие с туристическими целями, уже могли без визы сроком до 30 дней пребывать в Узбекистане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349714/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Черногория прекратила безвизовый режим в отношении граждан Турции
Кыргызстан и Словакия отменят визы для владельцев дипломатических паспортов
Президент Черногории пообещал «очень скоро» ввести визы для россиян
Кыргызстан и Оман отменят визы для владельцев дипломатических паспортов
МИД КР дал рекомендации по оформлению студенческих виз США
Дональд Трамп установил сбор в $100 тысяч за рабочие визы США для иностранцев
В России вступил в силу безвизовый режим с Китаем
Россияне теперь могут подать документы на визу в США только в Астане и Варшаве
Китай предоставит пробный безвизовый режим гражданам России
МИД поясняет о порядке пребывания граждан Кыргызстана в США
Популярные новости
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Бизнес
MBANK предлагает 15&nbsp;процентов годовых по&nbsp;депозиту на&nbsp;девять месяцев MBANK предлагает 15 процентов годовых по депозиту на девять месяцев
Выгодный тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Выгодный тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
Бесплатный O!Prime на&nbsp;90&nbsp;дней&nbsp;&mdash; больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий Бесплатный O!Prime на 90 дней — больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo;: выгодная связь для работников госучреждений Тариф «Мамлекеттик»: выгодная связь для работников госучреждений
5 ноября, среда
15:24
В Караколе выпал снег по колено В Караколе выпал снег по колено
15:20
В Бишкеке задержаны трое по делу о коррупционной схеме в ЦОН
15:09
В ГНС разъясняют, почему сумма за обслуживание в кафе указывается в чеках разная
14:52
В Кыргызстане планируют ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом
14:44
Портал госуслуг Tunduk станет доступен в Казахстане