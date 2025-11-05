Узбекистан со следующего года вводит для граждан США безвизовый режим. Американцы смогут без визы находиться в республике до 30 дней. Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиеев.

Отмечается, что мера направлена на создание благоприятных условий для дальнейшего развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами, а также на стимулирование туристического обмена. Безвизовый режим сроком на 30 дней вводится с 1 января 2026 года для граждан США, посещающих Узбекистан.

С 2021 года граждане США старше 55 лет, путешествующие с туристическими целями, уже могли без визы сроком до 30 дней пребывать в Узбекистане.