Общество

Кыргызстан и Оман отменят визы для владельцев дипломатических паспортов

Кыргызстан и Оман отменят визы для владельцев дипломатических паспортов. Соответствующее соглашение подписано между правительствами двух стран, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По ее данным, в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча главы МИД Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел Омана Бадром бин Хамадом бин Хамудом Аль-Бусаиди.

Главным итогом переговоров стало подписание соглашения между кабмином Кыргызстана и правительством Омана о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов, отмечается в пресс-релизе.

Это решение создает условия для упрощения дипломатических и официальных контактов, укрепления политического диалога и расширения сотрудничества между двумя странами.

Главы МИД двух стран также обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и взаимодействия в рамках международных организаций.
