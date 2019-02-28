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Общество

Письмо Владимиру Путину. В Кара-Суу передумали и опровергают свою жалобу

Жительница Кара-Суу Орозкан Токторалиева опровергает, что писала письмо президенту России Владимиру Путину и жаловалась на беспредел местных чиновников.

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Накануне в Оше она собрала пресс-конференцию. По словам женщины, она узнала о послании лидеру РФ из соцсетей.

«Мы обращались к акиму района, главе области и официальным органам по вопросу выделения земель, но мы не обращались к Владимиру Путину»,  заявила Орозкан Токторалиева.

 Стоит отметить, что в разговоре с корреспондентом 24.kg она ранее подтвердила, что в своем послании обращалась именно к Владимиру Путину.

Напомним, жители Кызыл-Кыштакской сельской управы объяснили, что все возможности встречи с властями Кыргызстана они уже исчерпали, поэтому решили обратиться к главе Российской Федерации.

В письме — просьба передать президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову в руки это обращение и организовать личную встречу.
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