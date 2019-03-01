Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 1 марта преимущественно облачно. День увеличился до 11 часов 11 минут. Температура воздуха поднимется до +12 градусов.

Памятные даты

В Кыргызстане ввели в обращение обновленные купюры 50 и 100 сомов

С 1 марта 2017 года Национальный банк Кыргызстана ввел в обращение модицифицированные банкноты четвертой серии. Внешний вид изменился у купюр номиналом 50 и 100 сомов.

Они имеют четко выраженный портрет, выполненный классическим методом. На купюрах указан год выпуска — 2016.

Всемирный день гражданской обороны

Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 году, отмечается в странах — членах Международной организации гражданской обороны с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения.

День 1 марта выбран не случайно. Именно в этот день вступил в силу Устав МОГО, который одобрили 18 государств.

День «Ноль дискриминации»

Отмечается ежегодно 1 марта по решению ООН с 2014 года. Инициатором учреждения выступили руководители ЮНЭЙДС — Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД.

Новый праздник призывает современное общество терпимо относиться к другим людям, независимо от их расовой, национальной, религиозной, половой, возрастной принадлежности, принадлежности к той или иной социальной группе, независимо от их политических и иных взглядов и убеждений.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Какин Сулайманкулов

Родился 1 марта 1933 года в селе Новороссийка (ныне село Шабдан) Кеминского района Чуйской области в семье колхозника. В 1953 году окончил с отличием Кыргызский Государственный университет. В 1958 году окончил аспирантуру при Ростовском государственном университете, получив ученую степень кандидата химических наук.

Какин Сулайманкулов первым из отечественных ученых успешно защитил докторскую диссертацию по химии.

Какин Сулайманкулов внес огромный вклад в развитие исследований в области комплексных соединений, физико-химического анализа. Им опубликовано более 500 научных работ, среди которых монографии, 14 изобретений. Около 100 его научных статей переведены на английский язык и опубликованы в США и Англии, в известных в мире научных изданиях.

В 2003 году за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана награжден орденом «Манас» ІІІ степени. В том же году ему присвоено звание «Почетный гражданин города Бишкека».

Умер в 2017 году.

Родилась заслуженный деятель культуры КР Майрамкан Юсупова

Родилась 1 марта 1939 года в селе Первое Мая Ошской области. Заслуженный деятель культуры Кыргызстана, профессор.

С 1982-го по 1986 год работала в Посольстве СССР в Японии, Генеральном консульстве Российской Федерации в Саппоро, в 1994-1996 годы преподавала японский язык в Бишкекском гуманитарном университете, с 1996-го по 2008 год проработала директором Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

За свой вклад и высокие достижения в области культуры и искусства награждена медалью «Данк».

Умерла 28 августа 2015 года.

У кого намечаются тои

Султан Досалиев

Родился 1 марта 1981 года в Таласской области. Официальный фотограф президента Кыргызстана.

Ислам Шамшиев

Родился 1 марта 1991 года. Член национальной сборной Кыргызстана по футболу, полузащитник.

Куда сходить

Культура

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«Галерея М» — выставка Сабиджана Бабаджанова «Она»;

в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева открылась выставка «По мотивам произведений Айтматова»;

в АУЦА пройдет показ короткометражных фильмов.

Спорт

чемпионат Бишкека по борьбе.

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