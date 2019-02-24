13 февраля — 5 марта. Выставка Сабиджана Бабаджанова «Она»

Когда вы увидите картины художника, вам не придется задаваться извечным вопросом, о котором люди спорят веками, пытаясь определить тончайшую грань между эротикой и порнографией. Выразительная и открытая нагота, искренняя и правдивая. И никакой академичности, впрочем, как и у большинства художников, живописавших сокровенное.

«Галерея М», 17.30.

19 февраля — 5 марта. Выставка «По мотивам произведений Айтматова»

В ней примут участие члены Евразийской творческой гильдии из Великобритании, Кыргызстана, Казахстана и России. На открытии вы сможете познакомиться с большинством из них.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, открытие в 14.00.

24-26 февраля. Выставка-ярмарка моды и текстиля

Это самая большая экспозиция текстильных товаров турецкого производства в Бишкеке. Выставка будет интересна жителям столицы и ее гостям, производственным цехам, оптовым покупателям.

Дворец спорта имени Кожомкула.

19-28 февраля. Выставка «Афганистан в моей памяти»

В экспозицию войдут фотографии, книги и документы, рассказывающие об Афганской войне. В мероприятии примут участие ветераны боевых действий, сотрудники посольства России и представительства Россотрудничества в КР.

Мемориальный дом-музей М.Фрунзе, 15.00.

26 февраля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать об истории искусства и человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

26 февраля. Дискуссия «Защитим детей от вредоносного контента в интернете»

По итогам встречи с учетом мнений и предложений участников будут даны соответствующие рекомендации государственным органам власти для их дальнейшего продвижения.

Studio247, 19.00.

26 февраля. Дискуссионный вечер «Мастерская государства»

«Мастерская государства» имеет следующие приоритеты: осознать важность развития государственных/общественных институтов; определить возможности развития страны, государства, секторов экономики и человеческого потенциала; донести рекомендации до принимающих решения. Регистрация по телефону 0777777233.

Studio247, 18.30.

26 февраля. Встреча в рамках «Шаарканы»

Здесь обсуждаются актуальные городские вопросы. На этот раз исследовательница Салтанат Анарбаева расскажет, как маятниковая и внутренняя миграция влияет на транспортную инфраструктуру Бишкека. Регистрация по ссылке.

Ololohaus, 18.30.

26 февраля. Case Battle

Case Battle — это мини-сессии по решению бизнес-кейсов из самых разных отраслей. Будет посвящен кейсу ОсОО «Алайку Органикс».

Ololohaus (бульвар Эркиндика), 18.30.

27 февраля. Концерт «Весны мотивы»

Выступит солистка оперы, лауреат международного конкурса Ирина Рыбина. В концерте примут участие народный артист КР Керим Орузбаев, Медиана Байитова, лауреаты международных конкурсов Глеб Ким и Леонид Рукавишников. Прозвучат романсы и песни. Концертмейстер — лауреат международных конкурсов Юлия Бабич.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00. 28 февраля. Выставка одного дня «Казарман не отпускает» Авторы проекта оказались в Казармане, как и еще в 11 других, с тем, чтобы собрать истории, в которых героини и герои рассказывают о локальных инициативах «снизу». По результатам поездок создано 11 лонгридов и подкастов об инициативах и контексте их реализации. Улица Боконбаева, 191, 18.00. 28 февраля. Музыкально-литературный спектакль «Поем стихи, читаем песни» Единственный в своем жанре литературно-музыкальный спектакль поведает свою историю о любви Поэта и Девушки, Художника и Соперницы под покровительством Творца. Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00. 28 февраля. Кинопоказ «Самба» Гости порассуждают о главной идее фильма, сюжете, проблемах и, конечно же, о музыке (о которой стоит сказать отдельно, ибо любое присутствие произведений Людовиго Эйнауди в фильме уже вызывает культурный экстаз). Ololohaus (бульвар Эркиндика), 19.30. 28 февраля. Кинопремьеры «Кадавр» (ужасы). В результате жуткого обряда экзорцизма погибает молодая девушка. Через некоторое время в один из моргов попадает неопознанное обезображенное тело, а на ночном дежурстве сотрудница сталкивается с необъяснимыми и леденящими душу явлениями: в одно из мертвых тел вселяется некая сущность. «Счастливого нового дня смерти» (ужасы). На прошлый день рождения судьба преподнесла ей сомнительный подарок — праздник повторялся снова и снова, а в финале ее неизменно убивал маньяк в маске. То ли дело в этом году: какое счастье проснуться с утра пораньше и оказаться в той же самой петле времени! Только теперь с тобой умирают все твои друзья... Смертельная тоска? Нет, бесконечное веселье! «Наркокурьер» (триллер). Эрл Стоун — одинокий старик. Его частный бизнес находится на грани разорения, отношения с женой не ладятся, а дети, кажется, давно забыли о его существовании. Неожиданно ему предлагают непыльную, но прибыльную работенку — просто водить машину. Стоун поначалу соглашается и вскоре понимает, что стал наркокурьером мексиканского картеля и попал в поле зрения оперативника Агентства по контролю за оборотом наркотиков. «Последние любовники» (драма). Молодой американец Джек, добровольный изгнанник и одиночка, в прибрежном городке сталкивается с красавицей-француженкой Мати. Испытывая сшибающее с ног влечение, решаясь перейти от тайных взглядов к открытому ухаживанию, Джек ввязывается в роман с роковой женщиной.

1 марта. Показ короткометражных фильмов

Зрители увидят ленты «Все сложно» (2018) и «Невидимые дети» (2005).

АУЦА, 14.00.