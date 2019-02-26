Выпускники Центра реабилитации детей просят президента сохранить их дом

Выпускники Центра реабилитации детей и молодежи (ЦРДиМ) при столичной мэрии обратились к президенту с открытым письмом, в котором просят сохранить центр, ставший им домом.
Напомним, что депутаты Бишкекского городского кенеша предложили закрыть центр реабилитации, детей перевести в другие учреждения, а в здании открыть детский сад. В последнее время на руководителя учреждения Алексея Петрушевского обрушился шквал критики и даже обвинений в педофилии и продаже детей. В учреждении провели не одну проверку, но факты не подтвердили.