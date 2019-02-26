Выпускники Центра реабилитации детей просят президента сохранить их дом

Выпускники Центра реабилитации детей и молодежи (ЦРДиМ) при столичной мэрии обратились к президенту с открытым письмом, в котором просят сохранить центр, ставший им домом.

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«Мы обращаемся к вам как к последней нашей надежде на справедливость в решении судьбы дома, который заменил нам родительский. Мы жили на улице, не знали домашнего очага и уюта, а в центре нам создали условия лучше, чем дома. Сотрудники вложили в каждого ребенка частицу своей души и заменили родителей. А теперь маленьких детей, оставшихся без мамы и папы, хотят лишить их дома. Детский сад можно открыть в другом месте, а сиротам сохранить их дом», — написали они.

Напомним, что депутаты Бишкекского городского кенеша предложили закрыть центр реабилитации, детей перевести в другие учреждения, а в здании открыть детский сад. В последнее время на руководителя учреждения Алексея Петрушевского обрушился шквал критики и даже обвинений в педофилии и продаже детей. В учреждении провели не одну проверку, но факты не подтвердили.