В Кыргызстане во время трехдневного рейда «Беспризорник» выявили 42 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, их доставили в Центр профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Из числа доставленных: мальчиков — 36, девочек — 6, окончивших девять классов — 5, повторно доставили еще двоих.

«Во время содержания детей сотрудники ЦППН устанавливают их личности, условия жизни и воспитания в семье, причины самовольного ухода из учебных заведений, факты совершения правонарушений, проводят индивидуальные воспитательно-профилактические мероприятия», — рассказали в МВД.

После профилактики несовершеннолетних передают родителям.