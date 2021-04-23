Рейд «Бродяга». 55 детей были задержаны милицией в Чуйской области

За два дня рейда «Бродяга» сотрудники милиции выявили в Чуйской области 55 несовершеннолетних, которые занимались попрошайничеством и гуляли в темное время суток без сопровождения родителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

«В дневное время были проверены 42 рынка и торговые точки, 25 теплотрасс, 21 компьютерный клуб, парки и другие общественные места. Выявлено 55 несовершеннолетних детей. Четверо из них определены в социальные учреждения, 51 — переданы родителям. Собранные материалы направлены в органы образования и комиссию по делам несовершеннолетних», — проинформировали в милиции.

В рейде принимали участие более 300 сотрудников милиции Чуйской области, представители системы образования и социальные работники.