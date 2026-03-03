18:22
Происшествия

Более 400 детей-бродяг выявили в Кыргызстане за год

В 2025 году сотрудники МВД провели почти 1,5 тысячи рейдов по выявлению несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил заместитель министра внутренних дел Октябрь Урманбетов.

По его словам, в ходе различных рейдов выявили около 13 тысяч детей. Из них 433 ребенка занимались бродяжничеством, 311 — попрошайничеством, а 7 подростков задержали за употребление спиртных напитков.

Замминистра сообщил и о мерах безопасности в образовательных учреждениях: в школах установили 683 камеры видеонаблюдения.

Кроме того, в 562 школах внедрили систему «тревожной кнопки». Октябрь Урманбетов подчеркнул, что при нажатии на такую кнопку наряд милиции прибывает на место происшествия в течение пяти минут.
