В Ленинском районе Бишкека выявили 12 детей в компьютерных клубах

Муниципалитет продолжает пешие обходы городских улиц в поисках детей, которые подвергаются насилию, попрошайничают или вынужденно работают. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, накануне сотрудники Ленинского акимиата совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних УВД, управлений соцразвития и образования провели ночные и дневные рейды.

«В компьютерных клубах выявлено 12 детей, из них для установления личности четыре подростка направлены в центр профилактики правонарушений несовершеннолетних МВД КР, восемь — переданы родителям», — отметили в мэрии.

Кроме того, во время рейда выявили четверых детей, которые помогали родителям во время каникул. С родителями проведена разъяснительная работа по защите прав детей и недопущению использования детского труда.

Аналогичные рейды проходят постоянно.

В мэрии просят сообщать о фактах жестокого обращения с детьми, беспризорниках и занимающихся попрошайничеством в милицию по номеру 102 или на горячую линию Министерства здравоохранения и социального развития — 111, а также в отделы поддержки семьи и детей: