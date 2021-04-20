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Происшествия

В Оше выявили 77 детей, которые находились на улицах города в ночное время суток

В Оше в ходе трехдневного рейда выявили 77 подростков, которые ночью находились на улицах без законных представителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

мэрии южной столицы
Фото мэрии южной столицы. В Оше в ходе трехдневного рейда выявили 77 подростков в ночное время суток

По ее данным, правоохранители и сотрудники муниципалитета проверили 151 объект города (мастерские, торговые точки, рынки, автомобильные и железнодорожные вокзалы, автомойки, новостройки).

42 несовершеннолетних отвезли к родителям и провели беседу. Еще 32 подростков доставили в Центр профилактики правонарушений для несовершеннолетних Ошской области. Собранные на 24 детей материалы отправлены на рассмотрение в комиссию по делам детей мэрии Оша.

В ходе рейда также выявили бездомных попрошаек, приехавших из пригородных сел.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190862/
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