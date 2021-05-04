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Происшествия

В Бишкеке милиция за два дня задержала 41 подростка

Служба общественной безопасности столичной милиции провела рейд «Подросток». Сотрудниками за два дня были проверены компьютерные клубы, рынки, торговые центры, теплотрассы и парки Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

«Главной задачей сотрудников было выявление несовершеннолетних, которые после 22.00 остались на улицах города без присмотра родителей и законных представителей, а также детей, занимающихся попрошайничеством. По итогам рейда в милицию был доставлен 41 подросток», — уточнили в ГУВД.

Девять из задержанных отправлены в социальные учреждения, еще девять — в центр профилактики правонарушений МВД, 23 несовершеннолетних переданы родителям. С последними проведены профилактические беседы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192782/
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