В Свердловском районе Бишкека во время рейда обнаружен 21 беспризорный ребенок

В Свердловском районе во время рейда обнаружен 21 беспризорный ребенок. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, муниципалитет продолжает пешие обходы городских улиц в поисках детей, которые подвергаются насилию, попрошайничают или вынужденно работают.

«Накануне сотрудники Свердловского акимиата совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних УВД (ИДН), отделом защиты семьи и детей управления социального развития (ОПСД), МТУ проинспектировали улицы, парки, компьютерные клубы, мечети, рынки и торговые центры. В ходе рейда выявлен 21 беспризорный подросток», — отметили в мэрии.

Дети доставлены в РУВД Свердловского района. С каждым специалисты и психологи провели беседу. «Двенадцать из них направлены в центр профилактики правонарушений среди несовершеннолетних МВД, девять подростков переданы родителям, законным представителям», — сказали в муниципалитете.

В мэрии просят сообщать о фактах жестокого обращения с детьми, беспризорниках и занимающихся попрошайничеством в милицию по номеру 102 или на горячую линию Министерства здравоохранения и социального развития — 111, а также в отделы поддержки семьи и детей:

Октябрьский район — 0312510375;

Ленинский район — 0312883899;

Свердловский район — 0312530576;

Первомайский район — 0312670386.