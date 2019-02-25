Корь в Кыргызстане. Где можно привиться и сколько это стоит

В Кыргызстане отмечается рост заболеваемости корью. В 2018-м зарегистрировано 1 тысяча 5 случаев заболевания. Из них 48 процентов — дети, не привитые по возрасту (до 1 года). Врачи утверждают, что единственный способ обезопасить себя от болезни — вовремя привиться.
Как это сделать правильно и где можно получить вакцину, 24.kg рассказала директор Республиканского центра иммунопрофилактики при Министерстве здравоохранения Гульбара Ишенапысова.
1Что нужно сделать перед прививкой?
Пройти медицинский осмотр. По национальному календарю прививки от кори ставятся в 12 месяцев и 6 лет. Медицинское учреждение ставит в известность родителей о времени прививки. Перед этим проводится медицинский осмотр. Если у ребенка нет неврологических заболеваний, симптомов ОРВИ, гриппа, температуры, на здоровом фоне ему разрешают вакцинацию против кори, паротита и краснухи.
2Надо ли делать прививку взрослым?
Нет. Двукратное введение вакцины дает пожизненный иммунитет.
прививаем контактные лица краснушно-коревой вакциной. Взрослых также прививаем в ходе национальных дней иммунизации. Такие проводились в 2001 году (от 7 до 25 лет) и в 2015 году (от 1 года до 25 лет).
Если вы хотите получить прививку, можно обратиться в ЦСМ, посоветоваться с лечащим врачом.
Взрослым прививку от кори можно получить в медцентре «Цадмир». Это единственная клиника, имеющая лицензию на вакцинацию взрослого населения. Стоимость 1 тысяча сомов.
3Взрослый человек тоже может заболеть корью?
Да, для этого и проводятся эти кампании.
4Можно как-то узнать, делали ли мне в детстве прививки?
С 4 февраля 2019 года введен новый сертификат профилактических прививок. Он будет выдаваться вместе со свидетельством о рождении, в нем будет отображаться вся информация.
5Есть анализ, который покажет, была ли сделана прививка.
Это называется напряженность иммунитета. У нас он не проводится.
6Прививки можно делать только в государственных ЦСМ?
Законодательство разрешает вакцинацию в частных медицинских учреждениях, если они имеют лицензии, разрешения на проведение вакцинации.
Оплата берется только за услуги, сама вакцина — бесплатная. Прививки ставят детям в рамках национального календаря.
7За прививкой можно обратиться в любой ЦСМ или только в тот, за которым закреплен?
Если речь идет о плановой вакцинации, в тот, где закреплены. Но если вы переехали, например, можете обратиться в любой.