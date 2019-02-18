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Общество

23 человека с корью за два дня попали в Республиканскую инфекционную больницу

За последние двое суток в Республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировали 23 человека с корью. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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По его данным, всего же в медучреждение обратился 31 человек. В конце прошлой недели всего за день с корью обратились семь человек, а шесть из них госпитализировали.

Всего на 15 февраля в Республиканской клинической инфекционной больнице лечились от кори 59 человек. Более половины из них дети в возрасте старше одного года, которые не получили прививки от кори.

Напомним, что среди стран Центральной Азии наибольшее количество заболеваний корью в 2018 году приходится на Кыргызстан. Из-за высокой заболеваемости корью эксперты ВОЗ дали республике статус возобновления эндемической циркуляции вируса кори.
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