Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 26 февраля без осадков. День увеличился до 11 часов 3 минут. Температура воздуха поднимется до +10 градусов.
Отключение газа, света, воды
- 25-28 февраля газа не будет в районах, ограниченных улицами Байтик Баатыра, Л.Толстого, Элебаева, Кулатова; Байтик Баатыра, Кулатова, Жукеева-Пудовкина, Горького; ОсОО «Автомаш Радиатор»; ОсОО «Алькони»; Матросова, 1 а; ОсОО «Санкейп»; Матросова, 1 в; ОсОО «Байтур»; Жукеева-Пудовкина, 41.
Памятные даты
Всемирный день неторопливости
Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они — весьма активный и эмоциональный народ — впервые отметили День неторопливости в 2007 году с целью неторопливо наслаждаться жизнью в каждый ее неповторимый момент.
Подписан Договор о Таможенном союзе
Страны-участники Таможенного союза: Казахстан, Россия, Белоруссия, Армения, Кыргызстан.
Куда сходить
Культура
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- «Галерея М» — выставка Сабиджана Бабаджанова «Она»;
- в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева открылась выставка «По мотивам произведений Айтматова»;
- в Мемориальном доме-музее М.Фрунзе — выставка «Афганистан в моей памяти»;
- в арт-кафе Studio247 пройдет дискуссия «Защитим детей от вредоносного контента в интернете»;
- Встреча в рамках «Шаарканы» пройдет в Ololohaus.
Спорт
- спартакиада «Ден соолук»;
- чемпионат Кыргызстана среди школьников по шахматам.
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