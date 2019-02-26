Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 26 февраля без осадков. День увеличился до 11 часов 3 минут. Температура воздуха поднимется до +10 градусов.

Отключение газа, света, воды

25-28 февраля газа не будет в районах, ограниченных улицами Байтик Баатыра, Л.Толстого, Элебаева, Кулатова; Байтик Баатыра, Кулатова, Жукеева-Пудовкина, Горького; ОсОО «Автомаш Радиатор»; ОсОО «Алькони»; Матросова, 1 а; ОсОО «Санкейп»; Матросова, 1 в; ОсОО «Байтур»; Жукеева-Пудовкина, 41.

Памятные даты

Всемирный день неторопливости

Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они — весьма активный и эмоциональный народ — впервые отметили День неторопливости в 2007 году с целью неторопливо наслаждаться жизнью в каждый ее неповторимый момент.

Подписан Договор о Таможенном союзе

В 1999 году Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан подписали Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. Документ без конкретизации сроков реализации предполагал отмену таможенного контроля на внутренних границах, проведение общей экономической политики и формирование общего рынка товаров, услуг, труда и капитала, унификацию национального законодательства, проведение согласованной социальной и научно-технологической политики.

Страны-участники Таможенного союза: Казахстан, Россия, Белоруссия, Армения, Кыргызстан.

Куда сходить

Культура Читайте по теме Афиша на неделю: 25 февраля — 1 марта

«Галерея М» — выставка Сабиджана Бабаджанова «Она»;

в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева открылась выставка «По мотивам произведений Айтматова»;

в Мемориальном доме-музее М.Фрунзе — выставка «Афганистан в моей памяти»;

в арт-кафе Studio247 пройдет д искуссия «Защитим детей от вредоносного контента в интернете»;

искуссия «Защитим детей от вредоносного контента в интернете»; Встреча в рамках «Шаарканы» пройдет в Ololohaus.

Спорт

спартакиада «Ден соолук»;

чемпионат Кыргызстана среди школьников по шахматам.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.