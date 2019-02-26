00:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 26 февраля без осадков. День увеличился до 11 часов 3 минут. Температура воздуха поднимется до +10 градусов.

Отключение газа, света, воды

  • 25-28 февраля газа не будет в районах, ограниченных улицами Байтик Баатыра, Л.Толстого, Элебаева, Кулатова; Байтик Баатыра, Кулатова, Жукеева-Пудовкина, Горького; ОсОО «Автомаш Радиатор»; ОсОО «Алькони»; Матросова, 1 а; ОсОО «Санкейп»; Матросова, 1 в; ОсОО «Байтур»; Жукеева-Пудовкина, 41.

Памятные даты

Всемирный день неторопливости

Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они — весьма активный и эмоциональный народ — впервые отметили День неторопливости в 2007 году с целью неторопливо наслаждаться жизнью в каждый ее неповторимый момент.

Подписан Договор о Таможенном союзе

В 1999 году Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан подписали Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. Документ без конкретизации сроков реализации предполагал отмену таможенного контроля на внутренних границах, проведение общей экономической политики и формирование общего рынка товаров, услуг, труда и капитала, унификацию национального законодательства, проведение согласованной социальной и научно-технологической политики.

Страны-участники Таможенного союза: Казахстан, Россия, Белоруссия, Армения, Кыргызстан.

Куда сходить

Культура
Читайте по теме
Афиша на неделю: 25 февраля — 1 марта

  • «Галерея М» — выставка Сабиджана Бабаджанова «Она»;
  • в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева открылась выставка «По мотивам произведений Айтматова»;
  • в Мемориальном доме-музее М.Фрунзе — выставка «Афганистан в моей памяти»;
  • в арт-кафе Studio247 пройдет дискуссия «Защитим детей от вредоносного контента в интернете»;
  • Встреча в рамках «Шаарканы» пройдет в Ololohaus.

Спорт

  • спартакиада «Ден соолук»;
  • чемпионат Кыргызстана среди школьников по шахматам.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка:
просмотров: 55
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. &laquo;Письма счастья&raquo; пока не&nbsp;будут отправлять водителям «Безопасный город». «Письма счастья» пока не будут отправлять водителям
У&nbsp;Алмазбека Атамбаева открылись глаза. Он&nbsp;будет избавляться от&nbsp;подхалимов У Алмазбека Атамбаева открылись глаза. Он будет избавляться от подхалимов
США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы
Неделя-24. Новый иск Алмазбека Атамбаева и&nbsp;рейтинг доверия Сооронбая Жээнбекова Неделя-24. Новый иск Алмазбека Атамбаева и рейтинг доверия Сооронбая Жээнбекова
Бизнес
MegaPay: оплачивайте услуги в&nbsp;один клик и&nbsp;выиграйте квартиру! MegaPay: оплачивайте услуги в один клик и выиграйте квартиру!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке ОАО «Кыргызтелеком» сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
Подключи интернет от&nbsp;Jet на&nbsp;год со&nbsp;скидкой 20&nbsp;процентов Подключи интернет от Jet на год со скидкой 20 процентов
Недорогой LTE-смартфон&nbsp;&mdash; O!Phone 4G&nbsp;Joy в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплат Недорогой LTE-смартфон — O!Phone 4G Joy в рассрочку без процентов и переплат