Алия Абдырахманова: Служить в спецназе решится не каждый мужчина

Принято считать, что служба в армии — занятие сугубо мужское. Но среди тех, кто решил связать свою жизнь с погонами, строевой подготовкой и боевой тревогой, есть и представительницы прекрасного пола.

Накануне Дня защитника Отечества старший сержант Национальной гвардии Алия Абдырахманова рассказала 24.kg, насколько сложно получить зеленый берет спецназа и как совмещать службу с заботой о семье.

— Как вы решили пойти в армию?

— Пришла в армию, когда мне было 20 лет. Можно сказать, я потомственный военнослужащий. Мои дедушка, мама, сестра, дядя и муж — военные. Когда призвали, сразу пошла в спецназ «Скорпион». Именно там научилась стрельбе из автомата. Могу похвастаться тем, что умею делать выверку автомата — приводить его в порядок к бою. Не у каждого военного это получается.

— Вы получили право на ношение зеленого берета. Как долго к этому готовились?

— Я об этом мечтала, и я это сделала. Готовилась два года. Женщины должны пробежать 5 километров с препятствиями. А я бегаю плохо, поэтому испытание далось тяжело. Когда добежишь до стрельбища, нужно разобрать, собрать автомат и еще в цель попасть. Кроме того, есть и теоретическая часть, которую надо сдать. Нам задавали вопросы по семи предметам.

Мы ползали в грязи, имитировали прыжок с парашюта. Когда взбираешься на гору, тебя толкают вниз, мешают оказаться на вершине. Алия Абдырахманова

— Скажите, чему вы еще научились в армии?

— Самое главное — дисциплине. В армии нужно все делать в срок. Помимо этого, у меня есть навыки рукопашного боя, умею метать нож. Многие приемы изучила еще в детстве. Моя мама когда-то служила в войсковой части в Кой-Таше. Я часто ходила к ней на работу, тренировалась. Два раза я прыгала с парашютом, хочу продолжить.

— Сколько женщин в «Скорпионе» получили зеленые береты?

— В спецназе «Скорпион» прослужила 10 лет. За это время экзамены на право ношения зеленого берета прошли всего восемь женщин.

— Грабитель вам не страшен, судя по всему?

— Защитить себя и постоять за близких, конечно, могу.

— Метать ножи, стрелять, разбирать автоматы... Как к этому относятся близкие?

— Спокойно, ведь они имеют представление и знают о военной службе. Они гордятся моими успехами.

В армию, а тем более в спецназ, не каждый мужчина попадет. Надо быть сильным духом и физически хорошо подготовленным. Алия Абдырахманова

— Как совмещаете семейные обязанности со службой в армии?

— Женщинам в армии, безусловно, легче, чем мужчинам. У нас больше свободного времени. Стараюсь уделять семье и детям все выходные и праздники.

— У вас подрастают два сына, вы отправите их служить?

— Если они решат пойти в армию, я поддержу их.

— А если завтра объявят войну, вы готовы уйти на фронт?

— Конечно. Я дала присягу и буду ей верна. Если завтра нам объявят войну, пойду воевать за свою страну. По-другому поступить не смогу, ведь это предательство, измена Родине.