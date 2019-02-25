Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 25 февраля будет ясно. День увеличился до 11 часов. Температура воздуха поднимется до +7 градусов.
Памятные даты
Образовался город Шопоков
В 1985 году пгт Краснооктябрьский получил статус города с присвоением имени Шопокова.
Герой Советского Союза, воин-панфиловец Дуйшенкул Шопоков погиб 16 ноября 1941-го при обороне Москвы во время Великой Отечественной войны.
Шопоков — город-побратим Волоколамска (Россия).
Образовалась Федерация футбола Кыргызстана
Появилась ФФ КР в 1992 году. Она является независимым органом, контролирующим национальные сборные по футболу и футзалу.
В 1994-м федерация стала полноправным членом ФИФА и Азиатской конфедерации футбола.
Напомним, что сборная Кыргызстана, дебютировавшая на Кубке Азии, победила в одном поединке из четырех и выбыла в 1/8 финала.
У кого намечается той
Саматбек Ибраев
Родился 25 февраля 1965 года в поселке Туя-Моюн Ошской области. Руководитель аппарата Жогорку Кенеша.
Куда сходить
Культура
- «Галерея М» — выставка Сабиджана Бабаджанова «Она»;
- в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева открылась выставка «По мотивам произведений Айтматова»;
- в Мемориальном доме-музее М.Фрунзе — выставка «Афганистан в моей памяти».
Спорт
- спартакиада «Ден соолук»;
- чемпионат Кыргызстана среди школьников по шахматам.
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