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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 25 февраля будет ясно. День увеличился до 11 часов. Температура воздуха поднимется до +7 градусов.

Памятные даты

Образовался город Шопоков

В 1985 году пгт Краснооктябрьский получил статус города с присвоением имени Шопокова.

Герой Советского Союза, воин-панфиловец Дуйшенкул Шопоков погиб 16 ноября 1941-го при обороне Москвы во время Великой Отечественной войны.

Шопоков — город-побратим Волоколамска (Россия).

Образовалась Федерация футбола Кыргызстана

Появилась ФФ КР в 1992 году. Она является независимым органом, контролирующим национальные сборные по футболу и футзалу.

В 1994-м федерация стала полноправным членом ФИФА и Азиатской конфедерации футбола.

Напомним, что сборная Кыргызстана, дебютировавшая на Кубке Азии, победила в одном поединке из четырех и выбыла в 1/8 финала.

У кого намечается той

Саматбек Ибраев

Родился 25 февраля 1965 года в поселке Туя-Моюн Ошской области. Руководитель аппарата Жогорку Кенеша.

Куда сходить

Культура

  • «Галерея М» — выставка Сабиджана Бабаджанова «Она»;
  • в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева открылась выставка «По мотивам произведений Айтматова»;
  • в Мемориальном доме-музее М.Фрунзе — выставка «Афганистан в моей памяти».

Спорт

  • спартакиада «Ден соолук»;
  • чемпионат Кыргызстана среди школьников по шахматам.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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