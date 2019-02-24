Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 24 февраля будет ясно. День увеличился до 10 часов 57 минут. Температура воздуха поднимется до +10 градусов.
Памятные даты
В Москве появился памятник Манасу
24 февраля 2012 года в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Манасу в парке Дружбы в Москве.
Памятник Манасу, установленный в Москве, символизирует дружбу Кыргызстана и России. В 2007 году правительство КР выделило на эти цели 9 миллионов сомов, остальные средства предоставила Россия. Всего на него затрачено около 41 миллиона рублей.
Бронзовая скульптура высотой 4,5 метра была отлита в Москве по проекту творческой группы под руководством Жоомарта Кадыралиева
Люди, которые меняли мир
Родился музыковед Виктор Виноградов
В 2017 году в возрасте 85 лет скончался известный кыргызский математик, академик Мурзабек Иманалиев.
Будущий ученый родился 13 сентября 1931 года в селе Каинды Кеминского района. В 1953 году с отличием окончил Кыргызский государственный университет (КГУ), затем учился в аспирантуре КГУ и Московского государственного университета, в 25 лет стал кандидатом наук.
Научная деятельность Мурзабека Иманалиева была связана с решением актуальных для математической науки проблем теории дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений и их приложений в различные отрасли науки. Он также был одним из видных организаторов науки и образования Кыргызстана, автором программы базисного курса математики для средних общеобразовательных школ и учебников на кыргызском языке.
У кого намечается той
Эргешов Байсалбек
Родился 24 февраля 1963 года в селе Жийде Таласской области. Депутат Бишкекского горкенеша («Республика — Ата Журт»).
Русланбек Сарыбаев
Родился 24 февраля 1978 года в Нарынской области. Заместитель председателя Государственной регистрационной службы.
Максим Ситников
Родился 24 февраля 1979 года в городе Саранске. Вице-мэр Бишкека.
Куда сходить
Культура
- в выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова проходит выставка «Сомнения, путь к успеху»;
-
Читайте по теме
- в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева открылась выставка «По мотивам произведений Айтматова»;
- в Мемориальном доме-музее М.Фрунзе — выставка «Афганистан в моей памяти»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева приглашает на балет «Лебединое озеро»;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет романтическую драму «Мария Тюдор» и сказку «Веселый Роджер — 2, или Пиратский праздник»;
- Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова приглашает на концерт симфонического оркестра Ne prosto orchestra;
- Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева — на спектакли «Егорка-фантазер» и «Чыпалак бала».
Куда еще можно сходить сегодня, смотрите в «Афише».
Спорт
- спартакиада «Ден соолук»;
- международные соревнования по боксу;
- чемпионат Кыргызстана среди школьников по шахматам.
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.