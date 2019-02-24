Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

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Памятные даты

В Москве появился памятник Манасу

24 февраля 2012 года в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Манасу в парке Дружбы в Москве.

Памятник Манасу, установленный в Москве, символизирует дружбу Кыргызстана и России. В 2007 году правительство КР выделило на эти цели 9 миллионов сомов, остальные средства предоставила Россия. Всего на него затрачено около 41 миллиона рублей.

Бронзовая скульптура высотой 4,5 метра была отлита в Москве по проекту творческой группы под руководством Жоомарта Кадыралиева

Люди, которые меняли мир

Родился музыковед Виктор Виноградов

Известный музыковед, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, лауреат Государственной премии имени Токтогула родился 24 февраля 1899 года в селе Истик Козельского района Калужской области. В 1929 окончил теоретико-композиторский факультет Московской консерватории. Им написано около 300 работ о музыке и музыкантах народов СССР и зарубежных стран.

В трудах Виктора Виноградова о Кыргызстане получили убедительное и фундаментальное освещение многие важнейшие проблемы теории и истории музыкального и поэтического фольклора, дана широкая характеристика жизни и творчества кыргызских народных композиторов и исполнителей. Автор ряда статей о народной музыке развивающихся стран Азии и Африки. Умер в 1992 году.

Умер академик Мурзабек Иманалиев

В 2017 году в возрасте 85 лет скончался известный кыргызский математик, академик Мурзабек Иманалиев.

Будущий ученый родился 13 сентября 1931 года в селе Каинды Кеминского района. В 1953 году с отличием окончил Кыргызский государственный университет (КГУ), затем учился в аспирантуре КГУ и Московского государственного университета, в 25 лет стал кандидатом наук.

Научная деятельность Мурзабека Иманалиева была связана с решением актуальных для математической науки проблем теории дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений и их приложений в различные отрасли науки. Он также был одним из видных организаторов науки и образования Кыргызстана, автором программы базисного курса математики для средних общеобразовательных школ и учебников на кыргызском языке.

У кого намечается той

Эргешов Байсалбек

Родился 24 февраля 1963 года в селе Жийде Таласской области. Депутат Бишкекского горкенеша («Республика — Ата Журт»).

Русланбек Сарыбаев

Родился 24 февраля 1978 года в Нарынской области. Заместитель председателя Государственной регистрационной службы.

Максим Ситников

Родился 24 февраля 1979 года в городе Саранске. Вице-мэр Бишкека.

Куда сходить

Культура

в выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова проходит выставка «Сомнения, путь к успеху»;

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в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева открылась выставка «По мотивам произведений Айтматова»;

в Мемориальном доме-музее М.Фрунзе — выставка «Афганистан в моей памяти»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева приглашает на балет «Лебединое озеро»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет романтическую драму «Мария Тюдор» и сказку «Веселый Роджер — 2, или Пиратский праздник»;

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова приглашает на концерт симфонического оркестра Ne prosto orchestra;

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева — на спектакли «Егорка-фантазер» и «Чыпалак бала».

Куда еще можно сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

спартакиада «Ден соолук»;

международные соревнования по боксу;

чемпионат Кыргызстана среди школьников по шахматам.

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