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Спорт

Спортивный календарь с 18 по 24 февраля

12-27 февраля. Спартакиада «Ден соолук». Бишкек

В программе семь видов спорта. Участники — преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений столицы. Девиз состязаний — «Спорт без табака».

18-24 февраля. Международные соревнования среди женщин по теннису. Шымкент (Казахстан)

На корты вышли около 40 спортсменок из 12 стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина.

19 февраля. Соревнования по грэпплингу ADCC. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Участвуют представители северного дивизиона. Задача турнира — подготовка к чемпионату Кыргызстана и зарубежным состязаниям.

20-24 февраля. Международные соревнования по боксу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Это крупнейший международный боксерский турнир в Кыргызстане. Проходит в 42-й раз. Он посвящен памяти Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова.

20-28 февраля. Чемпионат Кыргызстана среди школьников по шахматам. Бишкек

Медали разыгрываются среди спортсменов до 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет. Одна из главных целей — отбор на чемпионаты мира и Азии.

22-24 февраля. Международные соревнования GrandSlam по дзюдо. Дюссельдорф (Германия)

На татами вышли около 700 дзюдоистов из 98 стран. Среди них 10 кыргызстанцев: Артур Те, Владимир Золоев, Юрий Краковецкий и другие.

24 февраля. Международные соревнования WEF 71 Proffight 30по кулатуу эртаймаш. Москва (Россия)

За победу борются бойцы-профессионалы из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
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