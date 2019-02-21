Итоги опроса: Уровень доверия к СДПК падает

Уровень доверия к партии власти СДПК падает. Таковы итоги социологического опроса, который проведен по заказу Международного республиканского института (IRI — некоммерческая организация, провозглашающая своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии) в конце 2018 года.

Участникам исследования задали вопрос: если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за какую политическую партию вы бы проголосовали?

Всего 18 процентов опрошенных отдали голоса Социал-демократической партии Кыргызстана. Отметим, что в аналогичном опросе, проведенном в 2015-м по заказу IRI, эта цифра составила 22 процента.

На втором месте партия «Республика» — 9 процентов голосов участников опроса. Она также потеряла доверие электората. В 2015 году респонденты отдавали за «Республику — Ата Журт» 14 процентов голосов.

После раскола между Омурбеком Бабановым и Камчыбеком Ташиевым в опрос-2018 партия «Ата Журт» включена отдельно.

Она оказалась на третьем месте после «Республики» — 8 процентов голосов респондентов.

Далее следуют партии «Бутун Кыргызстан» (7), «Ата Мекен» (6), «Онугуу-Прогресс» (3), «Кыргызстан» (2), «Бир Бол» (2). Замыкает список аутсайдеров партия «Замандаш» (1).