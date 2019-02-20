В рамках социологического опроса, который проведен по заказу Международного республиканского института (IRI — некоммерческая организация, провозглашающая своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии) в конце 2018 года, респондентов спросили, верят ли они в то, что насильственный религиозный экстремизм представляет собой угрозу для Кыргызстана.

49 процентов участников исследования ответили, что это серьезная угроза. Еще 24 процента респондентов сказали, что это относительно серьезная угроза. Десять процентов кыргызстанцев не знают ответа на этот вопрос, и лишь четыре процента считают это несерьезной угрозой.

Кыргызстанцы также считают, что в советское время было лучше.

45 процентов респондентов сказали, что Кыргызстану было лучше в качестве советской республики. 22 процента ответили на вопрос, что примерно одинаково было в качестве советской республики. 11 процентов опрошенных считают, что было хуже. 21 процент не знают ответа на этот вопрос.

Всего были опрошены 1 тысяча 500 человек старше 18 лет.