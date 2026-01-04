Девять из десяти опрошенных граждан Кыргызстана полагают, что дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении. Такие итоги получены центром исследования общества имени Кусеина Исаева при Бишкекском гуманитарном университете в ходе социологического опроса, который проводился 25-29 декабря 2025 года.

Еще 11 процентов респондентов ответили на этот вопрос отрицательно.

Более 64 процентов участников социсследования оценили итоги прошлого года как позитивные. 17 процентов респондентов назвали их очень удачными. А 25 процентов граждан ответили, что год был и хорошим и плохим, еще 7 процентов назвали год скорее трудным или очень тяжелым.

Более 84 процентов опрошенных оптимистично настроены на 2026 год.

В опросе участвовали 1 тысяча 39 респондентов из всех семи регионов страны.