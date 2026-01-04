Важные для страны достижения и события 2025 года назвали граждане Кыргызстана. Об этом сообщили в центре исследования общества имени Кусеина Исаева при Бишкекском гуманитарном университете, который провел социологический опрос.

Согласно итогам опроса, 54,7 процента респондентов назвали строительство многоквартирных домов, школ, больниц, детсадов, стадионов, 29,3 процента — строительство дорог, 19,2 процента — запуск новых предприятий и заводов, 16,2 процента — борьбу с коррупцией и незаконной приватизацией. Еще 13,2 процента граждан назвали важным решение приграничных вопросов.

В опросе приняли участие 1 тысяча 39 человек из всех регионов страны.