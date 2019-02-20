Большинство кыргызстанцев не знает, как обратиться к Жогорку Кенешу или депутату

Большинство кыргызстанцев не знает, как обратиться к парламенту или конкретному депутату, чтобы выразить свое мнение о каком-либо вопросе. Таковы итоги социологического опроса, который проведен по заказу Международного республиканского института (IRI — некоммерческая организация, провозглашающая своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии) в конце 2018 года.

66 процентов респондентов на вопрос, знаете ли вы, как обратиться к парламенту или конкретному депутату, чтобы выразить свое мнение касательно какого-либо вопроса, ответили нет.

15 процентов участников исследования ответили, что знают немного. Лишь 13 процентов опрошенных ответили на вопрос положительно.

24 процента участников социологического опроса сказали, что абсолютно не информированы о результатах деятельности ЖК и о принятых им законах и постановлениях. Лишь восемь процентов респондентов ответили на вопрос утвердительно.

При этом 60 процентов участников исследования считают, что граждане должны играть большую роль в процессе принятия решений Жогорку Кенешем.

Всего были опрошены 1 тысяча 500 человек в возрасте старше 18 лет.