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Общество

Большинство кыргызстанцев не знает, как обратиться к Жогорку Кенешу или депутату

Большинство кыргызстанцев не знает, как обратиться к парламенту или конкретному депутату, чтобы выразить свое мнение о каком-либо вопросе. Таковы итоги социологического опроса, который проведен по заказу Международного республиканского института (IRI — некоммерческая организация, провозглашающая своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии) в конце 2018 года.

66 процентов респондентов на вопрос, знаете ли вы, как обратиться к парламенту или конкретному депутату, чтобы выразить свое мнение касательно какого-либо вопроса, ответили нет.

15 процентов участников исследования ответили, что знают немного. Лишь 13 процентов опрошенных ответили на вопрос положительно.

24 процента участников социологического опроса сказали, что абсолютно не информированы о результатах деятельности ЖК и о принятых им законах и постановлениях. Лишь восемь процентов респондентов ответили на вопрос утвердительно.

При этом 60 процентов участников исследования считают, что граждане должны играть большую роль в процессе принятия решений Жогорку Кенешем.

Всего были опрошены 1 тысяча 500 человек в возрасте старше 18 лет.
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