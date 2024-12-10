Кыргызстан движется в правильном направлении в области политических, социальных и экономических реформ. Так считают около 89 процентов респондентов, согласно итогам исследования Всемирного банка «Слушая Кыргызскую Республику», представленным на официальной презентации. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По сравнению с 2021 годом в области продовольственной безопасности наблюдается значительный рост: доля домохозяйств, обеспеченных продовольствием, удвоилась с 41 процента до 86 процентов. Кроме того, сократилась пропорция домохозяйств, вынужденных сокращать потребление или продавать активы для удовлетворения основных потребностей.

Позитивные изменения наблюдаются и в борьбе с коррупцией и в диалоге властей с гражданами. Показатели выросли с 46 процентов до 77 процентов среди городского населения, на селе — с 61 процента до 79 процентов.

Уверенность в фискальной политике правительства увеличилась с 53 процентов в декабре 2021 года до 85 процентов в 2024-м.

Отмечается снижение доли домохозяйств с мигрантами с 14 процентов до 8 процентов, что подтверждает сокращение потоков трудовых мигрантов. Лишь 1 процент семей рассматривает возможность выезда за границу, тогда как в 2021 году таких было 13 процентов.

Исследование «Слушая Кыргызскую Республику» проводится ежемесячно с декабря 2021 года методом телефонных интервью с 1 тысячей 500 домохозяйствами из всех регионов страны.