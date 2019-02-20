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Общество

У женщин в Туркменистане массово отбирают водительские удостоверения

Полиция в Ашхабаде останавливает женщин за рулем и под любым предлогом отбирает у них водительские удостоверения. Об этом сообщило радио «Азатлык».

Придираются ко всему и находят повод, чтобы отобрать права. Так, одну гражданку лишили удостоверения, придравшись к тому, что содержание аптечки автомобиля не соответствует нормативу.

В неформальной беседе с корреспондентом издания полицейский признался, что они получили приказ отбирать права у женщин за рулем. Накануне запрет на пользование личным автотранспортом получили сотрудницы правоохранительных органов Ашхабада.

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Ранее с запретом и лишением водительских удостоверений столкнулись инвалиды, проживающие в Ашхабаде. Под запрет попали старые автомобили. Законных оснований для ограничений нет, но никто не разъясняет причин происходящего.

В январе поступила информация, что туркменским женщинам, имеющим водительские права, звонили участковые и расспрашивали, когда они получили удостоверение, сколько было попыток сдать экзамен, на чьи деньги покупали автомобиль и кто оплачивает его содержание. После их предупредили, что они должны явиться на пересдачу экзаменов.
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