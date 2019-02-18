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Общество

В Туркменистане обналичить собственные деньги можно за взятку

Фото Hronikatm.com. Государственное ТВ показало человека, снявшего деньги в банкомате и благодарящего за это руководство страны

В условиях нехватки наличности в Туркменистане появилась новая услуга: за 5-10 манатов ($0,27-0,55 по рыночному курсу) охранники и сотрудники банков позволяют жителям снимать с их собственных карт наличные деньги без ограничений. Об этом сообщили «Альтернативные новости Туркменистана».

В Балканабаде и Туркменбаши дежурные полицейские предлагают за 5 манатов снять деньги с карты в часы, когда банк не работает. Обычно ночью и по выходным.

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Сотрудники полиции берут у желающих их пластиковые карты и пин-коды к ним, заходят в банк и снимают наличные в терминалах на территории охраняемых ими финансовых учреждений.

В последние несколько лет жители Туркменистана испытывают острую нехватку наличных денег. Весной и летом 2016-го работники всех бюджетных организаций поэтапно стали получать зарплату на банковские карты. Однако спустя почти три года лишь считаные торговые точки принимают к оплате пластиковые карты. На рынках и в магазинах торговля идет по старинке — за живые деньги.

Банкоматов по стране не хватает, наличка заканчивается быстро. В итоге население испытывает острую нехватку наличных денег. Перед банкоматами ежедневно выстраиваются очереди.

Сейчас разово люди могут снимать до 800 манатов (около $200) в день в Ашхабаде и до 200 манатов ($60) в областях.
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