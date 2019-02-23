Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 23 февраля будет ясно. День увеличился до 10 часов 54 минут. Температура воздуха поднимется до +5 градусов.

Памятные даты

День защитника Отечества

С 2003 года в Кыргызстане День защитника Отечества — государственный праздник, объявленный официальным выходным днем. Он установлен в целях военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, создания условий для оказания почета и достойного уважения ветеранов войны и Вооруженных сил Кыргызской Республики.

Состоялись выборы депутатов последнего созыва Верховного Совета Киргизской ССР

В 1990 году состоялись выборы депутатов последнего, двенадцатого созыва Верховного Совета Киргизской ССР. Депутаты работали с апреля 1990 года по сентябрь 1994-го. С мая 1993-го, после принятия новой Конституции, законодательный орган кыргызского государства стал называться Жогорку Кенешем.

Парламент этого созыва действовал на разломе эпох. Избранный в советский период, он оказался в центре значимых исторических событий. Преодолев устоявшиеся каноны советской действительности, он сумел переориентироваться на работу в новых условиях, приняв судьбоносные решения, определившие правовую базу функционирования Кыргызстана как суверенного государства.

Люди, которые меняли мир

Родился собиратель фольклора и просветитель Белек Солтоноев

Фото из интернета. Белек Солтоноев

В 1878 году родился первый кыргызский профессиональный историк, поэт-акын, собиратель фольклора и просветитель Белек Солтоноев.

Его творение «Из истории красных кыргызов» занимает значимое место в истории кыргызской культуры. Материал для этой работы он собирал больше 40 лет. Сложил почти 4 тысячи стихотворений. В 1916 году, будучи к тому моменту избранным управляющим Атакинской волости, участвовал в восстании против царских властей. Уехал в Китай и возвратился на родину только после установления советской власти.

Работал переводчиком во Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности, воевал с басмачеством. В 1924 году он вновь вернулся в Китай, где занимался на территории Кульджи организацией отправки назад в СССР беженцев-кыргызов. В 1936-м арестован. Расстрелян в 1937-м или 1938-м, точные дата и место смерти неизвестны. В 1955 году посмертно реабилитирован.

Родился журналист Юлиус Фучик

Фото из интернета. Юлиус Фучик

Родился 23 февраля 1903 года в Праге. Чехословацкий журналист, литературный и театральный критик, публицист.

Впервые Юлиус Фучик приехал в Советский Союз в 1930-м в составе рабочей делегации. Делегация ехала по приглашению кооператива «Интергельпо» в городе Фрунзе переселенцами из Чехословакии.

Мы ехали в страну, о которой буржуазные сказочники рассказывали как о дикой экзотической стране. Но мы попали в страну, темпы строительства которой значительно выше, чем в самых передовых, наицивилизованнейших странах капиталистического Запада. Письмо Юлиуса Фучика 1930 года в газете «Советская Киргизия»

Как депутат Фрунзенского городского совета, он интересуется планом строительства и благоустройства столицы, знакомится с жизнью всей республики. Все это давало ему возможность выступать на страницах чехословацкой печати с очерками об успехах кыргызского народа.

Вторую поездку в Среднюю Азию Фучик предпринял в 1935 году. Он совершил путешествие в Иссык-Кульскую котловину по маршруту, который в 1856-1857 годах проделал знаменитый русский путешественник Петр Семенов-Тян-Шанский.

Юлиус Фучик был убежденным антифашистом, а во время Второй мировой войны — деятелем Движения сопротивления. В апреле 1942 года он арестован гестапо. Находясь в пражской тюрьме Панкрац, он написал свою самую известную книгу «Репортаж с петлей на шее».

Казнен в берлинской тюрьме Плетцензее на гильотине 8 сентября 1943 года.

Его именем названы улицы во многих городах Советского Союза, в том числе и во Фрунзе. В Бишкеке его именем назван парк. В 15 километрах от Каракола находится пик Фучика.

Родился актер Вячеслав Казаков

Фото www.kino-teatr.ru. Вячеслав Казаков

Родился 23 февраля 1915 года в Киеве. Народный артист Киргизской ССР, выдающийся артист драмы.

Получил образование в Государственном институте театрального искусства имени А.В.Луначарского (ГИТИС). В 1935-м практически впервые в истории вуза весь курс поехал в далекую Киргизию создавать «свой» театр.

Во время войны Казаков добровольцем ушел в армию, а по окончании с отличием пехотного училища во Фрунзе отправлен на фронт. От Волги до Берлина прошел с боями офицер Казаков, награжден орденами, несколько раз ранен.

Более 40 лет проработал в Русском драматическом театре имени Н.Крупской.

Умер 19 октября 1979 года.

Улица Бишкека названа именем Вячеслава Казакова, на доме, где он жил, установлен барельеф.

Родился художник-постановщик Муса Абдиев Фото open.kg. Муса Абдиев Родился 23 февраля 1934 года. Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР. На киностудии «Кыргызфильм» работает с 1959 года. Был художником по костюмам, ассистентом и постановщиком-декоратором, художником-постановщиком. Работал на фильме Андрея Кончаловского «Первый учитель», на фильме «Потомок белого барса» Толомуша Океева, с Геннадием Базаровым на нескольких картинах. Художник-постановщик фильмов «Чингисхан» (США/Италия), «Джамбыл» (Казахстан) и других. Родился кинорежиссер Артыкпай Суюндуков Родился 23 февраля 1947 года. Режиссер таких художественных фильмов, как «Среди людей» (совместно с Болотом Шамшиевым), «Сошлись дороги», «Плакальщица».



Снял более 20 документальных фильмов, среди которых «Зона покоя» и «Память о будущем», получивших призы на международных фестивалях. Снялся в нескольких фильмах.

У кого намечаются тои

Роза Аманова

Родилась 23 февраля 1973 года в селе Токтогул Джалал-Абадской области. Народная артистка, председатель Фонда кыргызской традиционной музыки, этномузыковед, певица, единственная из женщин-дастанчи, композитор, комузистка.

Жылдыз Мусабекова

Родилась 23 февраля 1975 года в селе Ак-Моюн Нарынской области. Депутат Жогорку Кенеша по списку Социал-демократической партии Кыргызстана.

Куда сходить

Культура

в выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова проходит выставка «Сомнения, путь к успеху»;

Читайте по теме Афиша на выходные: 23-24 февраля

в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева открылась выставка «По мотивам произведений Айтматова»;

в Мемориальном доме-музее М.Фрунзе — выставка «Афганистан в моей памяти»;

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева покажет спектакль «Манасчи»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова — «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон»;

Театр оперы и балета приглашает на праздничный концерт Таира Бейшеева «В День защитника Отечества...»;

арт-бар «Чемодан Зусмановича» — на концерт группы «Театр теней»;

Family Fest пройдет на горнолыжной базе «Чункурчак»;

мастер-классы для детей и взрослых.

Спорт

спартакиада «Ден соолук»;

международные соревнования по боксу;

чемпионат Кыргызстана среди школьников по шахматам.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.