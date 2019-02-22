Афиша на выходные: 23-24 февраля

Театр

23 февраля. Спектакль «Манасчи»

Спектакль поставлен по эпосу «Манас» в версии Жусупа Мамая. Образ жизни, обычаи, религиозные и медицинские познания кыргызов и их международные отношения нашли отражение в эпопее.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 18.00.

23 февраля. Комедия «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон»

Накануне 12 апреля для репетиции празднования Дня космонавтики в сельском клубе собираются три закадычные подруги, чтобы подготовить праздничное выступление, а в результате рассказывают о себе и своей жизни, смеются и плачут, сплетничают и пускаются в воспоминания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

24 февраля. Балет «Лебединое озеро»

В основе сюжета — сказка, повествующая о любви принца Зигфрида и девушки-лебедя Одетты, заколдованной злым волшебником. Зигфрид уверен в силе и неизменности своего чувства: он освободит Одетту от власти чародея.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

24 февраля. Романтическая драма «Мария Тюдор»

«Мария Тюдор» — романтическая драма по пьесе французского писателя, поэта и драматурга Виктора Гюго.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

23 февраля. Family Fest

В программе эстафеты, спортивные мастер-классы, презентации, игры и конкурсы с призами, дегустация полезного чая и многое другое.

Горнолыжный комплекс «Чункурчак», 10.00-16.00.

23 февраля. Концерт Таира Бейшеева «В День защитника Отечества...»

Зрители услышат шедевры мировой оперной классики, популярные вокальные произведения, военные и патриотический песни. В программе примут участие заслуженная артистка КР Элнура Самарбекова и лауреат международных конкурсов Глеб Ким. Дирижер — заслуженный артист КР Нурматбек Полотов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

23 февраля. Концерт Оскара Султаналиева

Мистер Оскар — обладатель уникального джазового тембра северо-американских темнокожих исполнителей. Он со своей командой исполнит военные песни, а также порадует новыми работами.

Studio247, 20.00.

23 февраля. Концерт группы «Театр теней»

Как написали сами участники группы, они играют рок, блюз и прочую ерунду.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

23 февраля. Открытый микрофон

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Если хотите спеть, зарегистрируйтесь заранее по телефону 0772165240.

Кафе Chicken Star, 21.00.

24 февраля. Концерт симфонического оркестра Ne prosto orchestra

Оркестр представит оригинальные саундтреки к кинотрилогии «Властелин колец» и сериалу «Игра престолов». В составе оркестра музыканты—солисты, имеющие звания лауреатов республиканских и международных конкурсов.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.

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24 февраля. Концерт HAMMALI & NAVAI (Москва)

Авторы таких хитов, как «Ноты», «Пустите меня на танцпол», «Хочешь, я к тебе приеду». Выступление, как обещают организаторы, понравится даже самому капризному слушателю.

«Асанбай-центр», 19.00.

Выставки, ярмарки

13 февраля — 5 марта. Выставка Сабиджана Бабаджанова «Она»

Когда вы увидите картины художника, вам не придется задаваться извечным вопросом, о котором люди спорят веками, пытаясь определить тончайшую грань между эротикой и порнографией. Выразительная и открытая нагота, искренняя и правдивая. И никакой академичности, впрочем, как и у большинства художников, живописавших сокровенное.

«Галерея М», 17.30.

19 февраля — 5 марта. Выставка «По мотивам произведений Айтматова»

В выставке примут участие члены Евразийской творческой гильдии из Великобритании, Кыргызстана, Казахстана и России. На открытии вы сможете познакомиться с большинством из них.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, открытие в 14.00.

16-24 февраля. Фотовыставка «Сомнения, путь к успеху»

Молодые талантливые фотографы впервые представят широкой публике часть своих работ и творческих проектов. Их творческие поиски и открытия стали поводом дебютной экспозиции. У каждого художника свой взгляд на этот мир, и каждый имеет право на жизнь.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова.

19-28 февраля. Выставка «Афганистан в моей памяти»

В экспозицию войдут фотографии, книги и документы, рассказывающие об Афганской войне. В мероприятии примут участие ветераны боевых действий, сотрудники посольства России и представительства Россотрудничества в КР.

Мемориальный дом-музей М.Фрунзе, 15.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

23 февраля. Тренинг «Управление личными деньгами и семейным бюджетом»

Тренинг научит вас ставить четкие финансовые цели, анализировать свои доходы и расходы, вести свой личный финансовый бюджет, покажет, как рассчитать риски и доходность по ценным бумагам и многое другое. Регистрация по телефону 0559610025.

Финансовая компания «Сенти», 10.00.

23 февраля. Ролевая игра «Мафия»

Научитесь отстаивать свою позицию, продумывайте шаги, анализируйте и будьте победителем в игре на выживание.

Тайм-кафе Open Place, 19.00.

Для детей

23 февраля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

23 февраля. Сказка «Белоснежка и семь гномов»

Детей ждет встреча с самой красивой принцессой Белоснежкой, с озорными гномами, умным Кактусом, веселой Ромашкой, бесстрашным Принцем, любовь которого освободит Белоснежку от злых чар мачехи Королевы.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

23, 24 февраля. Кулинарные мастер-классы

Дети приготовят американские панкейки и бисквитные рулетики с нежным кремом, с начинкой из ягод. Фартуки и чепчики выдаются. Регистрация по телефону 0703617665.

Студия Parfe, 10.00 и 13.00.

24 февраля. Музыкальная сказка «Суперсемейка»

В программе интерактивные, познавательные игры, мини-урок по вокалу, живое исполнение саундтреков с Русланом Осмоновым, мастер-класс по созданию маски супергероя. Запись по телефону 0777990079.

Ololo art Studio, 11.30.

24 февраля. Уик-энд в музее

В рамках акции состоится мастер-класс по технике африканской росписи тингатинга для детей от пяти лет и старше. Преподаватель — Ольга Дунганова. Запись по телефону 0312664959.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 13.00.

24 февраля. Сказка «Веселый Роджер — 2, или Пиратский праздник»

Увлекательная сказка с первых минут заворожит юного зрителя, ведь дети часто мечтают стать отважными пиратами и отправиться в морское путешествие на поиск несметных сокровищ.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

24 февраля. Спектакли «Егорка-фантазер» и «Чыпалак бала»

Государственный театр кукол имени М.Жангазиева — театр с богатейшей семидесятилетней историей. Имена многих его деятелей по праву вписаны в книгу исторической памяти нашего народа. Театр верен заветным традициям «академической школы» кукольников и в то же время увлеченно отдается эксперименту.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.