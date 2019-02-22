Афиша на выходные: 23-24 февраля

Театр
23 февраля. Спектакль «Манасчи»
Спектакль поставлен по эпосу «Манас» в версии Жусупа Мамая. Образ жизни, обычаи, религиозные и медицинские познания кыргызов и их международные отношения нашли отражение в эпопее.
Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 18.00.
23 февраля. Комедия «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон»
Накануне 12 апреля для репетиции празднования Дня космонавтики в сельском клубе собираются три закадычные подруги, чтобы подготовить праздничное выступление, а в результате рассказывают о себе и своей жизни, смеются и плачут, сплетничают и пускаются в воспоминания.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.
24 февраля. Балет «Лебединое озеро»
В основе сюжета — сказка, повествующая о любви принца Зигфрида и девушки-лебедя Одетты, заколдованной злым волшебником. Зигфрид уверен в силе и неизменности своего чувства: он освободит Одетту от власти чародея.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.
24 февраля. Романтическая драма «Мария Тюдор»
«Мария Тюдор» — романтическая драма по пьесе французского писателя, поэта и драматурга Виктора Гюго.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.
Акции, концерты, фестивали, кино
23 февраля. Family Fest
В программе эстафеты, спортивные мастер-классы, презентации, игры и конкурсы с призами, дегустация полезного чая и многое другое.
Горнолыжный комплекс «Чункурчак», 10.00-16.00.
23 февраля. Концерт Таира Бейшеева «В День защитника Отечества...»
Зрители услышат шедевры мировой оперной классики, популярные вокальные произведения, военные и патриотический песни. В программе примут участие заслуженная артистка КР Элнура Самарбекова и лауреат международных конкурсов Глеб Ким. Дирижер — заслуженный артист КР Нурматбек Полотов.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.
23 февраля. Концерт Оскара Султаналиева
Мистер Оскар — обладатель уникального джазового тембра северо-американских темнокожих исполнителей. Он со своей командой исполнит военные песни, а также порадует новыми работами.
Studio247, 20.00.
23 февраля. Концерт группы «Театр теней»
Как написали сами участники группы, они играют рок, блюз и прочую ерунду.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.
23 февраля. Открытый микрофон
Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Если хотите спеть, зарегистрируйтесь заранее по телефону 0772165240.
Кафе Chicken Star, 21.00.
24 февраля. Концерт симфонического оркестра Ne prosto orchestra
Оркестр представит оригинальные саундтреки к кинотрилогии «Властелин колец» и сериалу «Игра престолов». В составе оркестра музыканты—солисты, имеющие звания лауреатов республиканских и международных конкурсов.
Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.
24 февраля. Концерт HAMMALI & NAVAI (Москва)
Авторы таких хитов, как «Ноты», «Пустите меня на танцпол», «Хочешь, я к тебе приеду». Выступление, как обещают организаторы, понравится даже самому капризному слушателю.
«Асанбай-центр», 19.00.
Выставки, ярмарки
13 февраля — 5 марта. Выставка Сабиджана Бабаджанова «Она»
Когда вы увидите картины художника, вам не придется задаваться извечным вопросом, о котором люди спорят веками, пытаясь определить тончайшую грань между эротикой и порнографией. Выразительная и открытая нагота, искренняя и правдивая. И никакой академичности, впрочем, как и у большинства художников, живописавших сокровенное.
«Галерея М», 17.30.
19 февраля — 5 марта. Выставка «По мотивам произведений Айтматова»
В выставке примут участие члены Евразийской творческой гильдии из Великобритании, Кыргызстана, Казахстана и России. На открытии вы сможете познакомиться с большинством из них.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, открытие в 14.00.
16-24 февраля. Фотовыставка «Сомнения, путь к успеху»
Молодые талантливые фотографы впервые представят широкой публике часть своих работ и творческих проектов. Их творческие поиски и открытия стали поводом дебютной экспозиции. У каждого художника свой взгляд на этот мир, и каждый имеет право на жизнь.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова.
19-28 февраля. Выставка «Афганистан в моей памяти»
В экспозицию войдут фотографии, книги и документы, рассказывающие об Афганской войне. В мероприятии примут участие ветераны боевых действий, сотрудники посольства России и представительства Россотрудничества в КР.
Мемориальный дом-музей М.Фрунзе, 15.00.
Мастер-классы, тренинги, акции
23 февраля. Тренинг «Управление личными деньгами и семейным бюджетом»
Тренинг научит вас ставить четкие финансовые цели, анализировать свои доходы и расходы, вести свой личный финансовый бюджет, покажет, как рассчитать риски и доходность по ценным бумагам и многое другое. Регистрация по телефону 0559610025.
Финансовая компания «Сенти», 10.00.
23 февраля. Ролевая игра «Мафия»
Научитесь отстаивать свою позицию, продумывайте шаги, анализируйте и будьте победителем в игре на выживание.
Тайм-кафе Open Place, 19.00.
Для детей
23 февраля. Практическая лекция для детей об искусстве
На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.
Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.
23 февраля. Сказка «Белоснежка и семь гномов»
Детей ждет встреча с самой красивой принцессой Белоснежкой, с озорными гномами, умным Кактусом, веселой Ромашкой, бесстрашным Принцем, любовь которого освободит Белоснежку от злых чар мачехи Королевы.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.
23, 24 февраля. Кулинарные мастер-классы
Дети приготовят американские панкейки и бисквитные рулетики с нежным кремом, с начинкой из ягод. Фартуки и чепчики выдаются. Регистрация по телефону 0703617665.
Студия Parfe, 10.00 и 13.00.
24 февраля. Музыкальная сказка «Суперсемейка»
В программе интерактивные, познавательные игры, мини-урок по вокалу, живое исполнение саундтреков с Русланом Осмоновым, мастер-класс по созданию маски супергероя. Запись по телефону 0777990079.
Ololo art Studio, 11.30.
24 февраля. Уик-энд в музее
В рамках акции состоится мастер-класс по технике африканской росписи тингатинга для детей от пяти лет и старше. Преподаватель — Ольга Дунганова. Запись по телефону 0312664959.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 13.00.
24 февраля. Сказка «Веселый Роджер — 2, или Пиратский праздник»
Увлекательная сказка с первых минут заворожит юного зрителя, ведь дети часто мечтают стать отважными пиратами и отправиться в морское путешествие на поиск несметных сокровищ.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.
24 февраля. Спектакли «Егорка-фантазер» и «Чыпалак бала»
Государственный театр кукол имени М.Жангазиева — театр с богатейшей семидесятилетней историей. Имена многих его деятелей по праву вписаны в книгу исторической памяти нашего народа. Театр верен заветным традициям «академической школы» кукольников и в то же время увлеченно отдается эксперименту.
Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.